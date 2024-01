RTX 4090 : attention, Amazon revend de fausses cartes graphiques

Crédit : northwestrepair / YouTube

Selon les résultats d’un sondage, la Nvidia RTX 4080 est trop chère. Nul doute que ce sondage montrerait les mêmes résultats pour la RTX 4090, vendue actuellement aux alentours de 2 000 euros. Désespérés par les prix actuellement pratiqués par Nvidia, certains foncent sur ce qui paraît pour des bons plans. Un client Amazon a ainsi acheté une RTX 4090 nécessitant des réparations sur le site de e-commerce.

Une fois le produit reçu, il envoie donc cette carte graphique censée être la meilleure du marché grand public chez le réparateur et youtubeur North West Repair. En ouvrant le composant, ce dernier fait une découverte cauchemardesque : la carte graphique à 2 000 euros s’avère être en réalité une RTX 4080 trafiquée.

Les arnaques sur les Nvidia Geforce RTX 4090 d’occasion pullulent

Le cas est loin d’être isolé : les arnaques se multiplient lors d’achats d’occasion de RTX 4090. La vidéo de North West Repair constitue un avertissement pour tous ceux qui chercheraient à en faire l’acquisition. Il y montre la fameuse carte, présentée comme une Asus ROG Strix RTX 4090. Le GPU était décrit comme nécessitant des réparations pour “dommages dus à l’expédition“. En réalité, la carte, déjà abimée en plusieurs points, avait été manifestement trafiquée.

Lors de son inspection, North West Repair découvre deux des problèmes les plus courants rencontrés sur la RTX 4090 : le circuit imprimé était fissuré et un connecteur d’alimentation fondu. Le PCB fissuré suffisait à faire de la carte un cas désespéré, mais piqué de curiosité, le youtubeur décide de creuser un peu plus.

Ainsi, il met d’abord au jour des vis trop serrées et un faux autocollant, des éléments hautement suspects. C’est ensuite en retirant le ventirad pour exposer le circuit imprimé qu’il voit le pire. Au lieu de trouver un GPU AD102, c’est une puce AD103 qui est présente, celle d’une RTX 4080 ! Par ailleurs, le circuit imprimé lui-même présentait de nombreux problèmes, avec des parties complètement grillées.

Son propriétaire avait acheté la carte d’occasion grâce à une offre Amazon Returns, l’équivalent de Amazon seconde main aux Etats-Unis. Cette arnaque n’est donc pas le fruit d’un montage élaboré par un revendeur douteux, c’est bien la centrale d’Amazon qui a vendu cette carte trafiquée.

L’explication la plus probable est que l’entreprise de Jeff Bezos elle-même s’est fait avoir. Un arnaqueur un peu bidouilleur a acheté une RTX 4090, l’a immédiatement amputée pour en récupérer la coûteuse puce, puis a recollé les morceaux avec un GPU moins cher. Le SAV d’Amazon n’a probablement ensuite pas suffisamment examiné le composant informatique et l’a renvoyé pour être revendu d’occasion.