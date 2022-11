Nvidia RTX 4080 : la carte graphique haut de gamme est trop chère, selon les résultats d’un sondage

La toute nouvelle Nvidia RTX 4080 disponible depuis le 16 novembre 2022 veut devenir la carte graphique de choix pour les joueurs à la recherche de performances extraordinaires à un prix moins élevé que la GeForce RTX 4090. Néanmoins, la RTX 4080 serait tout de même trop chère pour de nombreux joueurs. C’est en tout cas ce qu’affirme un sondage effectué auprès des joueurs PC.

La GeForce RTX 4080 © Nvidia

Deuxième carte graphique la plus puissante de Nvidia, la GeForce RTX 4080 propose une puissance phénoménale. Elle est équipée d’un GPU AD103 gravé en 4 nm et de l’architecture Ada Lovelace de Nvidia. Son prix reflète donc aussi ses performances. Pour certains joueurs, la RTX 4080 est vendue à un prix trop élevé. Depuis sa sortie le 16 novembre, la RTX 4080 Founders Edition est vendue à 1 469 € en France. Elle coûte 1 200 $ chez nos voisins outre-Atlantique.

Sur 11 000 participants, plus de 2 000 voudraient que la RTX 4080 soit vendue aux alentours de 800 $

TechPowerUp a réalisé un sondage auprès de 11 000 joueurs pour déterminer le prix idéal de la GeForce RTX 4080. 22 % d’entre eux estiment que le prix idéal de la RTX 4080 serait aux alentours de 800 $. D’autres estiment que la carte graphique haut de gamme devrait même être vendue à 700 $. Évidemment, certaines réponses sont allées jusqu’à 500 $, voire 400 $ ou encore moins.

Les résultats du sondage montrent donc que les clients sont prêts à payer plus cher que la RTX 3080 à 700 $. Celle-ci est d’ailleurs 80 % plus puissante que la RTX 2080. Ils ne sont cependant pas prêts à débourser jusqu’à 1 200 $ pour une carte graphique, aussi puissante soit-elle. D’ailleurs, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la RTX 4080 ne vise pas à remplacer la RTX 3080. Elle veut remplacer la RTX 3090 Ti. Sortie plus tôt cette année, la GeForce RTX 3090 Ti est basée sur l’architecture Ampere avec 10752 cœurs Nvidia Cuda et 24 Go de mémoire vidéo GDDR6X.

En tout cas, seulement 2,5 % des participants du sondage sont prêts à payer 1 200 $ ou plus pour s’offrir la GeForce RTX 4080. Nvidia pourrait donc écouler plus de GPU en baissant le prix de la RTX 4080, mais sa stratégie actuelle est de la vendre à 1 469 € ou 1 200 $ même si moins de joueurs peuvent se l’offrir. Compte tenu de l’état des stocks de cartes graphiques, Nvidia ne va probablement pas baisser le prix de la RTX 4080 de sitôt.

Source : Digital Trends