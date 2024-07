Samsung dévoile son premier SSD de 60 To, ses performances sont alléchantes

Samsung vient de présenter le SSD BM 1743. Ce modèle de nouvelle génération du constructeur sud-coréen possède une capacité de stockage de 61,44 To et des vitesses de lecture et d’écriture impressionnantes.

© Samsung

La pénurie de puces NAND pour les SSD ne devrait pas avoir lieu cette année comme l’annonçaient les spécialistes en 2023. Les fabricants, dont fait partie Samsung, ont drastiquement augmenté leur production, ce qui devrait tirer vers le bas le prix des SSD.

L’entreprise sud-coréenne n’arrête pas d’innover pour autant. Samsung vient de lancer son premier SSD d’une capacité supérieure à 60 To, pour un usage évidemment destiné aux professionnels. Le constructeur promet même de faire encore mieux très bientôt.

Samsung lance son premier SSD avec un espace de stockage de plus de 60 To

Samsung présente son nouveau SSD BM1743 équipé d’une technologie de stockage vertical NAND (V-NAND) à quatre niveaux (QLC) de 7ᵉ génération. Comme son prédécesseur basé sur la technologie v5 QLC V-NAND, il possède facteur de forme u.2. L’appareil prend en charge la norme PCIe Gen3, mais aussi les PCIe Gen4 et PCIe Gen5.

A lire > Meilleur SSD M.2 NVMe pour PC : quel modèle acheter en 2024 ?

Le SSD BM 1743 se distingue avant tout par sa capacité de stockage. « Une densité de bits plus élevée permet de disposer d’une variété d’options de capacité de stockage plus importante. Alors que la génération v5 prenait en charge 15,36 To, la génération v7 prend en charge jusqu’à 61,44 To. De plus, elle a le potentiel d’accueillir jusqu’à 122,88 To », indique Samsung.

© Samsung

La vitesse de lecture séquentielle de la technologie v7 QLC NAND est de 7,2 Go/s, tandis que sa vitesse d’écriture séquentielle atteint 2,0 Go/s, soit des performances au minimum deux fois supérieures à celle de la v5.

Samsung assure que son SSD de nouvelle génération consomme aussi moins d’énergie. Les centres de données seront les premiers à profiter des capacités du SSD BM 1743, notamment grâce au support du PCIe Gen5. Samsung, qui veut lancer un SSD de 1000 To avant 2033, n’a pas encore dévoilé le prix de l’appareil.