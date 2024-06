Les prix des SSD vont bientôt baisser, attendez encore un peu pour acheter !

Fin 2023, une augmentation radicale du prix des SSD était anticipée pour l’année 2024. En cause, une pénurie de puces NAND à l’horizon. Finalement, celle-ci ne devrait pas se produire : les industriels auraient décidé d’augmenter leur production.

En novembre, l’avenir des SSD semblait bien sombre pour le joueur PC lambda. Le plus grand producteur de la planète, Samsung, annonçait augmenter le prix de ses puces NAND. Ces puces sont centrales dans le fonctionnement de la mémoire flash et l’augmentation de leur prix signifie automatiquement une étiquette plus élevée sur les SSD.

Depuis, le prix des SSD a bien augmenté. Rien de catastrophique par rapport aux prédictions, toutefois l’époque des disques de 1 To vendus complètement bradés est terminée. Cela pourrait toutefois revenir, si l’on en croit le mouvement que s’apprête à suivre les industriels.

La pénurie de puces NAND pour les SSD n’aura jamais lieu

Le quotidien sud-coréen Chosun Daily rapporte que c’en est fini des réductions de production dans le secteur. Bien au contraire, les trois géants du SSD ont décidé d’augmenter leur production radicalement :

Le sud-coréen Samsung, déjà mentionné

Le sud-coréen SK Hynix

Le japonais Kioxia

Depuis quelques mois, les trois grandes entreprises cherchaient alors à augmenter le prix de la mémoire qui était au plus bas jamais observé. En effet la période du Covid avait mené à une légère surestimation de l’industrie, alors que la planète entière s’équipait en appareils électroniques.

Cette surabondance les avait alors mené à réduire la production, le temps d’écouler leur stock. Mais depuis l’avènement de l’IA, la construction des centres de données qui alimentent les chatbots comme ChatGPT a résorbé ce trop-plein de puces.

C’est pourquoi les industriels augmentent leur production. Ceux-ci souhaitent avant tout stabiliser les prix et fournir la demande, mais selon certains analystes, le prix des SSD NVMe pourrait redescendre. En effet, l’augmentation de la production de NAND pourrait arriver un peu trop tôt et en trop grandes quantités.

“À l’exception de la NAND à haute capacité utilisée dans les centres de données d’intelligence artificielle, il est difficile d’affirmer que l’ensemble du marché de la NAND est en train de se redresser. L’augmentation soudaine de la production fera probablement baisser les prix de la NAND, qui ont augmenté“, déclare Kim Yang-peng, chercheur à l’Institut coréen de l’industrie et du commerce. A priori, la pénurie de puces pour SSD n’aura donc jamais lieu.