Meilleur SSD M.2 NVMe pour PC : quel modèle acheter en 2023 ?

Les SSD sont un accessoire essentiel pour un ordinateur. Actuellement, la version la plus intéressante sur le marché est celle des NVMe au format M.2. Ces derniers, d’abord, destinés aux PC portables se sont aussi imposés dans les machines fixes. C’est un excellent produit, et si vous avez du mal à savoir lequel acheter voici notre sélection des meilleurs SSD M.2 NVMe.

Notre top 3 des meilleurs SSD M.2 NVMe

Les SSD se sont imposés, ces dernières années, dans nos ordinateurs. Ils sont devenus un élément essentiel pour tout PC digne de ce nom. Ils ont remplacé les disques durs classiques, quand il s’agit de supporter les systèmes d’exploitation et nos jeux préférés. Aujourd’hui, les SSD M.2 en version NVMe sont les plus rapides et disposent d’un meilleur débit que leurs prédécesseurs.

Actuellement, il existe de nombreuses références sur le marché. Cependant, il n’est pas nécessaire de se ruiner pour obtenir un bon produit. En effet, comme vous allez le voir dans ce comparatif, on trouve des modèles disposant de très bon rapport qualité/prix. Bien évidemment, les tarifs vont varier selon la quantité de stockage dont vous avez besoin. Voici notre comparatif des meilleurs SSD M.2 NVMe pour ordinateur.

WDB Black SN 770, le meilleur premier prix

Le WDB Black SN 770 est un très bon SSD d’entrée de gamme. En termes de vitesse, il propose un débit de 4000 Mo/s en lecture séquentielle et de 2000 Mo/s en écriture séquentielle en 250 Go. La marque propose une capacité de stockage allant de 250 Go à 2 To et il est bien entendu compatible avec le format M.2. De plus, il a une endurance de 600 To. Le logiciel de gestion fourni avec le SSD est particulièrement complet et simple d’utilisation. Avec son prix assez bas, il est parfait pour ceux qui recherche un SSD pour leur configuration gaming sans se ruiner. Il est aussi possible de l’utiliser sur une PS5, mais il faudra vous procurer un dissipateur thermique, ce dernier n’étant pas fourni à l’achat.

Crucial P2, le meilleur rapport qualité/prix

Le SSD Crucial P2, est un modèle d’entrée de gamme, capable de rendre de fiers services. La marque a pour habitude de proposer des produits bon marché qui ne se sont pas les plus rapides. Mais est-ce que cela est un véritable problème ? Absolument pas. Avec des modèles proposés avec une mémoire de 250 Go à 2 To, il fournit une capacité largement suffisante pour certains utilisateurs. Mais niveau vitesse, on est loin de la concurrence, avec 2300 Mo/s en lecture séquentielle et 940 Mo/s en écriture pour le modèle 500 Go. Du côté de la gestion thermique, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Il n’est cependant pas compatible avec la PS5, mais la marque propose le SSD P5 pour ceux qui recherchent ce type de produit.

Samsung 980 Pro, la vélocité selon Samsung

Si certains l’ignoraient encore, Samsung est l’un des leaders du marché de la mémoire et propose différents produits. Ici, nous allons évoquer le SSD 980 Pro de la marque coréenne, un modèle qui malgré les années, reste très convaincant à la vue de ses performances. En termes de capacité, il est décliné avec 4 stockages différents de 250 Go à 2 To. Avec la version 1 To, la vitesse de lecture séquentielle est de 7000 Mo/s, et celle d’écriture est de 5000 Mo/s, le tout pour une endurance annoncée en écriture de 600 To. C’est un SSD avec un excellent rapport qualité/prix, mais on lui reprochera quand même une certaine tendance à chauffer rapidement. Il s’agit également d’un modèle compatible avec la PS5.

Corsair MP 600 Pro XT (1 To), le SSD aux grandes vitesses

Le MP 600 Pro XT de la marque Corsair est sûrement l’un des meilleurs SSD au format M.2 actuellement sur le marché. Il est parfait pour les personnes qui souhaitent disposer d’une grande mémoire avec des modèles allant de 1 To à 8 To. Du point de vue vitesse, il a un débit de 7100 Mo/s en lecture séquentielle et de 5800 Mo/s en écriture séquentielle pour la version 1 To. Il possède également un dissipateur thermique de grande qualité et a une endurance d’écriture de 1400 To. Mais ce dernier prend de la place et rend donc impossible d’intégrer ce SSD à une PS5. Ce modèle est également garanti 5 ans.

Gigabyte AORUS Gen.4 7000s, le SSD avec un des meilleurs débits du marché

MSI Spatium M480, le meilleur du SSD

Le Spatium M480 de MSI est un modèle de SSD qui s’insère aisément au port M.2 d’une carte mère et qui offre d’excellentes performances. Il est disponible avec un stockage de 500 Go à 2 To et avec un débit de 7000 Mo/s en lecture séquentielle et de 6800 Mo/s en écriture pour le modèle 1 To. Pour résumer, c’est le modèle véritablement parfait pour toute configuration gaming. Un autre de ses points forts est la garantie de 5 ans proposée par la marque. Sinon, il dispose d’une endurance d’écriture de 3000 To. Cette dernière est une des meilleures dans sa catégorie. Enfin, vous devrez vous tourner vers la version “Play” si vous voulez un modèle compatible PS5

💽 Quelle est la différence entre un SSD et un disque dur ?

Dans le principe, un SSD (Solid State Drive) et un disque dur remplissent la même fonction, mais dans la pratique, leur fonctionnement est différent. Le disque dur fonctionne de manière mécanique, un bras se déplace sur des plateaux rotatifs pour lire les données. Les SSD, eux, ne reposent sur aucune pièce mobile, mais sur des puces de mémoire flash. C’est ce système qui offre une grande vitesse de lecture des données au SSD. La vitesse est véritablement le grand point fort des SSD et c’est encore plus vrai avec les versions NVMe.

Au niveau de la durabilité, les progrès en matière de SSD les ont rendus aussi fiables que les disques durs. Mais, d’un point de vue du prix, les disques durs coûtent moins chers que les SSD.

🧐 Quel est l’intérêt d’un SSD NVMe ?

Les SSD ont connu plusieurs évolutions au fil du temps. D’abord avec les SSD SATA et maintenant avec les SSD NVMe. Ces derniers, aussi appelés « SSD Non-Volatile Memory Express », sont devenus un accessoire essentiel dans tout ordinateur. Leur principale force est d’être extrêmement rapides et donc de faire gagner un maximum de temps aux utilisateurs.

Concrètement, entre un SSD NVMe et un SSD SATA, le premier va lire les données 4 fois plus rapidement et va aussi les chercher et les localiser 10 fois plus vite. Au final, ce n’est pas ce qui va booster les performances d’un PC gaming, mais ces SSD vont, par exemple, permettre de gagner un temps considérable lors des chargements.

⚙️ Quels sont les différents types de mémoire d’un SSD ?

Quand vous cherchez un SSD, les sites de revendeurs spécialisés proposent différents types de mémoires, et ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Cependant, il est bon de rappeler ce qu’est le Flash NAND. Il se situe à l’intérieur du SSD et c’est un support de stockage sur lequel les données ne s’effacent pas même s’il ne reçoit plus de courant électrique. Il est constitué de cellules qui elles-mêmes contiennent des bits. Ces dernières sont activées ou désactivées par courant électrique.

SLC (Single Level Cell) : Tout d’abord, il s’agit des modèles les plus chers et plutôt destinés aux entreprises. Mais ils sont aussi ceux qui disposent de la meilleure vitesse d’écriture et de lecture. Ils ont également la meilleure durée de vie, mais souffrent d’une faible capacité de stockage. Ici, on retrouve 1 bit par cellule avec une durée de vie de presque 100.000 cycles par cellule.

Tout d’abord, il s’agit des modèles les plus chers et plutôt destinés aux entreprises. Mais ils sont aussi ceux qui disposent de la meilleure vitesse d’écriture et de lecture. Ils ont également la meilleure durée de vie, mais souffrent d’une faible capacité de stockage. Ici, on retrouve 1 bit par cellule avec une durée de vie de presque 100.000 cycles par cellule. MLC (Multi Level Cell) : Il est destiné aux joueurs et aux gros utilisateurs d’ordinateurs et c’est le modèle qui dispose du meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Mais ces derniers sont moins fiables que les versions SLC. Ici, on retrouve 2 bits par cellule et ils ont une durée de vie d’environ 10.000 cycles.

Il est destiné aux joueurs et aux gros utilisateurs d’ordinateurs et c’est le modèle qui dispose du meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Mais ces derniers sont moins fiables que les versions SLC. Ici, on retrouve 2 bits par cellule et ils ont une durée de vie d’environ 10.000 cycles. TLC (Triple Level Cell) : Son principal avantage est de proposer une grande quantité de stockage pour un prix très bas. Mais sa vitesse de lecture est d’écriture est inférieure aux SLC et MLC. C’est un modèle qu’on retrouve généralement dans les tablettes. Comme son nom l’indique, on trouve 3 bits par cellule, mais sa durée de vie est faible avec environ 1000 cycles.

Son principal avantage est de proposer une grande quantité de stockage pour un prix très bas. Mais sa vitesse de lecture est d’écriture est inférieure aux SLC et MLC. C’est un modèle qu’on retrouve généralement dans les tablettes. Comme son nom l’indique, on trouve 3 bits par cellule, mais sa durée de vie est faible avec environ 1000 cycles. QLC (Quad Level Cell) : C’est le dernier arrivé sur le marché et comme vous pouvez le deviner, il est capable de stocker 4 bits par cellule. C’est le modèle avec le meilleur rapport stockage/prix. Cependant, avec une durée de vie de 1000 cycles, il est inférieur sur ce point aux SLC et MLC. Ils se destinent aux personnes qui ont besoin d’une grande capacité de stockage mais qui vont réaliser peu d’opérations d’écriture et d’effacement.

🏎 Quel est le débit maximum d’un SSD NVMe ?

Comme expliqué précédemment, les SSD sont plus rapides que les disques rotatifs traditionnels (disques durs). Si avec un SSD SATA, le débit pouvait monter jusqu’à 500 Mo/s en vitesse de lecture, les SSD NVMe avec leurs nouvelles normes peuvent aisément atteindre les 7000 Mo/s. Et du côté du stockage, les capacités devraient continuer à augmenter avec des modèles à 300 To dans les années à venir.

❓Quelle est la différence entre lecture et écriture sur un SSD ?

Pour commencer, les concepts d’écriture et de lecture sont communs aux SSD, disque dur et même au clé USB. On parle d’écriture quand on place des données sur une base de stockage, comme lorsque vous enregistrez un fichier sur votre ordinateur. Quand on évoque la lecture, c’est le concept inverse. Il s’agit ici d’accéder à vos données, comme ouvrir une vidéo ou tout autres fichiers présents sur votre disque dur.

🎮 Un SSD est-il nécessaire pour jouer aux dernier jeux vidéo ?

Présent à la sortie de la PS5, le support M.2 a mis du temps à être utilisable. Maintenant que c’est chose faite, il est possible d’intégrer un SSD à votre console mais attention aux contraintes. Tout d’abord, il faut acheter un modèle compatible et ce n’est pas le cas de tous les SSD présents sur le marché. En effet, il y a des risques de surchauffe, donc votre support doit être adapté pour éviter les problèmes. Dernier point, votre SSD externe ne pourra faire fonctionner directement que les jeux PS4. Pour les jeux PS5, vous pourrez uniquement les stocker sur le SSD et copier les fichiers sur le SSD de la console pour y jouer.

