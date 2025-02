Galaxy A56, A36 et A26 : de nouvelles infos et une sortie imminente

Samsung India a publié une vidéo promotionnelle il y a 2 jours sur sa chaîne YouTube où les internautes et de nombreux experts y voient les Samsung Galaxy A56 et A36.

Samsung Galaxy A55 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les rumeurs vont bon train sur les prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung. Entre le design probable du prochain Galaxy A56 et un listing chilien qui a fuité en fin de semaine dernière, il semblerait que la sortie des Samsung Galaxy A56 et A36 soit imminente.

Certains médias avancent même l’hypothèse qu’ils soient présentés lors du Mobile World Congress qui se déroule du 3 au 6 mars à Barcelone, et qui rassemblera tous les acteurs de la téléphonie mobile.

Que sait-on des Galaxy A56, A36 et A26 ?

Si l’on en croit la vidéo, les uturs Galaxy A56 et Galaxy A36 seront les premiers de la gamme à proposer 6 ans de mises à jour, alors que les modèles précédents n’en proposaient que 4, et que les modèles de la gamme S en proposent 7.

D’après ce que l’on peut apercevoir dans cette vidéo dynamique qui annonce tout de suite le profil jeune ciblé, les smartphones disposeraient de 3 capteurs à l’arrière, une bonne protection de l’écran, sans doute un Gorilla Glass Victus et un indice de protection minimum IP67 contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

La sécurité Samsung Knox Vault sera évidemment de la partie et il est probable que ces nouveaux modèles soient directement équipés de One UI 7, l’interface basée sur Android 15.

De plus, le média allemand WinFuture dévoile d’autres spécifications techniques (sans mentionner de source). D’après lui, les Galaxy A36 et A56 disposeraient d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, tandis que celui du Galaxy A26 serait sur le bouton d’alimentation. En Europe, le Samsung Galaxy A56 dispose de la puce à 8 coeurs Exynos 1580, le Galaxy A26 embarque l’Exynos 1380 et le Galaxy A36, un Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm.

Tous les modèles possèdent un capteur arrière de 50 Mpx avec stabilisateur optique OIS, mais des capteurs différents pour le grand angle : 12 Mpx pour l’A56, 8 Mpx pour l’A26 et l’A36.

Si c’est le cas, nous ne devrions plus attendre trop longtemps avant de découvrir toute la vérité et rien que la vérité…