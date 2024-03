Samsung Galaxy Buds 2 : les écouteurs sont exceptionnellement à moins de 60 €

Chez Amazon, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 bénéficient d’une belle remise et ils sont éligibles à une ODR. Ils passent donc à 59 € seulement grâce à deux réductions cumulables.

Avec les hausses de prix dans de nombreux domaines, il est essentiel de profiter des bons plans dès que possible. Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 voient leur prix chuter chez Amazon et ils passent à 89 € au lieu de 119 €. C’est grâce à une ODR de 30 € que le prix s’écroule à 59 €.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 sont à petit prix grâce à deux offres cumulables

Pour obtenir les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 à ce tarif, il ne faudra pas attendre trop longtemps car l’offre de remboursement est valable jusqu’au 30 avril 2024. Pour en bénéficier, c’est simple, vous devez tout simplement acheter le produit avant la date butoir puis fournir les documents justificatifs, vous recevrez le remboursement par virement bancaire dans un délai de quelques semaines.

Concernant les écouteurs, ils disposent de deux microphones qui vont détecter les bruits ambiants pour ensuite les bloquer grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit. Confortables, ils procurent un bon maintien qui vous permettra de les garder plusieurs heures sans problème et ce grâce à des oreillettes en silicone souples et flexibles.

Du côté de l’autonomie, il faudra compter jusqu’à 5 heures d’écoute avec l’option réduction de bruit activée et 15 heures de plus grâce à son boitier de recharge. Si vous voulez en savoir plus concernant le produit, prenez le temps de consulter notre guide complet des écouteurs Samsung Galaxy Buds 2.

