Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont exceptionnellement à moins de 70 €

Les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro sont actuellement en promotion et ils passent donc à 69 € grâce à une ODR de 50 € et à une remise de 30 € offerte grâce à la boutique Amazon.

Chez Amazon, vous allez pouvoir profiter d’une très belle offre. En effet, grâce à plusieurs offres cumulables, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro passe à 69 € précisément. Pour les obtenir à ce tarif, plusieurs offres promotionnelles sont cumulables dont voici le détail ci-dessous.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont à saisir de toute urgence

Les écouteurs sont affichés à 149,99 € chez Amazon mais pour les payer à un tarif largement plus bas, il va vous falloir profiter d’une offre de remboursement d’une valeur de 50 €. Pour cela, vous devrez tout simplement acheter le produit au plus tard le 27 décembre 2023, puis fournir les documents nécessaires, vous recevrez ensuite votre remboursement par virement bancaire. Mais ce n’est pas la seule offre qui va vous permettre de faire chuter le prix de ces écouteurs. Pour obtenir 30 € en plus, il faudra utiliser le coupon proposé par Amazon, ainsi les écouteurs vous reviendront à 69 €.

Les Buds 2 Pro proposent de nombreux avantages qui devraient vous séduire. Ils sont confortables et offrent une très bonne tenue, ensuite ils sont équipés de la réduction active de bruit, ce qui vous permettra de vous immerger complétement dans votre musique. Du côté de l’autonomie, ils permettent une tenue pouvant aller jusqu’à 29 heures et ce grâce au boitier de recharge inclus.

