Samsung Galaxy : protégez encore mieux vos données grâce à ces deux nouvelles options

© Samsung

Quick Share de Samsung vous permet de transférer facilement des photos, vidéos et documents sans fil via Bluetooth ou Wi-Fi. Le constructeur coréen aime rappeler que le partage de fichiers se fait de manière totalement sécurisée.

Évidemment, assurer une meilleure protection des données lors du transfert n’a que du bon pour les utilisateurs. Voilà pourquoi le géant de la tech vient d’améliorer son outil, tout en renforçant la sécurité de l’espace Samsung Cloud sur Galaxy S24.

Samsung renforce la sécurité de Quick Share et autour de vos données dans le cloud

Quick Share se dote d’une nouvelle fonction nommée « Private Sharing ». Elle vous permet de partager des fichiers aux contacts de votre choix en paramétrant un délai d’expiration au-delà duquel ils deviennent inaccessibles.

Le mode Private Sharing empêche également le partage de vos fichiers à d’autres personnes par les destinataires. Ces derniers n’ont pas non plus la possibilité de faire de captures d’écran. Notez que vous pouvez révoquer l’accès aux données quand vous le souhaitez et même savoir quand votre contact a reçu et ouvert le fichier. Private Sharing autorise à partager jusqu’à 20 fichiers à la fois d’une taille totale de 200 Mo.

À lire > Ces 3 Samsung Galaxy sont obsolètes, ils ne recevront plus de mises à jour

« Et bien sûr, tous vos fichiers sont sécurisés et entièrement chiffrés lorsqu’ils sont partagés, grâce à la technologie de chiffrement basée sur la blockchain », précise Samsung. Private Sharing ne fonctionne que sur les appareils tournant sur Android 10 et One UI 2.1 ou une version plus récente.

© Samsung

Pour l’activer, sélectionnez un fichier, cliquez sur « Quick Share », puis sur les trois petits points afin de trouver l’option Private Sharing.

Samsung renforce également la protection de vos données situées dans le cloud. Le constructeur propose dès maintenant le cryptage de bout en bout sur les smartphones Galaxy S24. Cela signifie que vos données ne peuvent être décryptées que sur votre appareil. Plus besoin de craindre la corruption d’un serveur.

Lorsque vous activez l’option, vous recevez un code de récupération pour remettre la main sur vos données stockées dans le Samsung Cloud dans le cas où vous perdez l’accès à votre appareil. N’égarez surtout pas ce code. Pour activer la protection des données, rendez-vous dans « sécurité et confidentialité », « plus d’options de sécurité » et cochez l’option.