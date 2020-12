Samsung Galaxy S21 : les protections d’écran des smartphones confirment les bordures extra-fines

Cependant, contrairement à ce qui est noté sur la photo, le Galaxy S21 devrait disposer d’un écran de 6,2 pouces et non de 6,3 pouces, et le Galaxy S21 Ultra d’un écran de 6,8 pouces et non 6,9 pouces.

Galaxy S21 films de protection – Crédit : Ice Universe / Instagram

Ce matin, nous avons pu découvrir de nouveaux rendus ainsi que les coloris de la gamme Galaxy S21 de Samsung. Ceux-ci seront dévoilés lors de l’événement Unpacked le 14 janvier prochain aux côtés des Galaxy Buds Pro, les nouveaux écouteurs True Wireless qui seront probablement inclus comme bonus de précommande sur les modèles les plus onéreux.

D’après Ice Universe, le Galaxy S21 Ultra disposera des bordures (et surtout du menton) les plus fines du marché. En effet, on peut remarquer que celles-ci sont plus fines que les bordures des modèles plus petits. En comparaison, nous avions pu voir il y a quelques jours la protection d’écran du Mi 11, et les bordures semblent légèrement plus épaisses.

Le Galaxy S21 Ultra sera bien le seul modèle avec un écran incurvé

Contrairement aux Galaxy S20 de 2020 qui étaient tous équipés d’un écran Infinity-O incurvé, les Galaxy S21 et S21+ devraient disposer d’un écran plat, comme le montre l’image des protections d’écrans. En effet, cette année, seul l’écran du Galaxy S21 Ultra serait légèrement incurvé sur les côtés.

Alors que certains utilisateurs adorent les écrans incurvés, qui donnent un aspect premium aux smartphones, d’autres préfèrent les écrans plats à cause notamment des pressions involontaires sur les bords des smartphones.

Un écran plat devrait permettre à Samsung de diminuer les coûts de production sur ses modèles les moins chers. Le fabricant coréen pourrait éventuellement baisser les prix de ses smartphones haut de gamme cette année. Cette décision serait également motivée par les ventes décevantes des Galaxy S20 de 2020, notamment à cause du coronavirus et de leur tarif qui n’était pas très compétitif face à des smartphones comme le OnePlus 8 Pro, l’OPPO Find X2 et le Mi 10 Pro de Xiaomi. Depuis leur sortie, les prix de vente des Galaxy S20 chutent pour attirer davantage de consommateurs, qui ont pu être découragés par les prix originaux.

Source : Ice Universe