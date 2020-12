Samsung Galaxy S21 : tous les coloris ont été dévoilés au travers de nouveaux rendus

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra se sont dévoilés au travers de nouveaux rendus. En plus de confirmer le design qui avait déjà fuité, ces rendus nous font découvrir tous les nouveaux coloris des prochains smartphones de Samsung.

Le Samsung Galaxy S21 se prépare à être annoncé au début de l’année 2021. La présentation Unpacked pourrait avoir lieu le 14 janvier qui sera le dernier jour du CES 2021, le plus grand salon consacré à la tech. Une toute nouvelle fuite vient de cibler les trois modèles du prochain smartphone sud-coréen, à savoir les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. À ce rythme, Samsung n’aura plus grand-chose à nous présenter dans quelques semaines. Les fuites sont tellement nombreuses que nous commençons à connaître le Galaxy S21 jusque dans les moindres détails.

Le Samsung Galaxy S21 en rose et en violet – Crédit : Evan Blass / @evleaks

Le leaker réputé Evan Blass vient de partager des rendus en haute définition des trois modèles du Samsung Galaxy S21. Ces rendus confirment le design qu’Evan Blass a déjà révélé il y a seulement deux jours. Les rendus présentent surtout les coloris dans lesquels le Galaxy S21 sera décliné.

Quatre coloris seraient au programme pour le Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 standard serait disponible en quatre coloris : rose, violet clair, blanc et noir. Ce modèle devrait être équipé du Snapdragon 888 et de l’Exynos 2100 en France où nous n’avons toujours pas le droit à la puce de Qualcomm. Le S21 devrait aussi avoir un écran AMOLED de 6,2 pouces, comme le Galaxy S20 de cette année.

Les quatre coloris du Samsung Galaxy S21 – Crédit : Evan Blass / @evleaks

De son côté, le Samsung Galaxy S21+ aurait droit à seulement trois coloris : noir, violet et argent. Le coloris rose est donc dédié au modèle standard uniquement. Le Galaxy S21+ serait lui aussi équipé d’un Snapdragon 888. Un utilisateur qui a réussi à en prendre possession avant sa sortie l’a déjà comparé avec l’iPhone 12 Pro Max sur AnTuTu. Le score plutôt décevant rendrait le S21+ aussi performant qu’un smartphone équipé d’un Snapdragon 865.

Les trois coloris du Samsung Galaxy S21 – Crédit : Evan Blass / @evleaks

Enfin, le Galaxy S21 Ultra serait vendu en deux coloris qui sont argent et noir. Selon de récentes fuites, ce modèle haut de gamme n’aurait pas d’emplacement pour le S Pen. En effet, le stylet serait vendu séparément avec des coques spéciales. D’ailleurs, le S21 Ultra devrait être proposé en deux coloris supplémentaires après sa sortie, Phantom Blue et Phantom Brown.

Les deux coloris du Samsung Galaxy S21 – Crédit : Evan Blass / @evleaks

Source : Engadget