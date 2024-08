Galaxy S25 Ultra : les performances du Snapdragon 8 Gen 4 révélées, c’est un monstre de puissance

La course à la performance dans le monde des smartphones continue de s’intensifier, et le prochain Galaxy S25 Ultra de Samsung s’annonce comme un véritable monstre de puissance. La clé de cette performance réside dans son nouveau processeur, le très attendu Snapdragon 8 Gen 4, dont les spécifications récemment dévoilées ont de quoi faire saliver les amateurs de technologie.

Galaxy S25 Ultra : puissance et performance au rendez-vous

Le Snapdragon 8 Gen 4, développé par Qualcomm, est sur le point de redéfinir les standards de performance des smartphones. Ce processeur sera proposé en deux variantes : le SM8750 (Standard) et le SM8750P (Performance). Les premières fuites indiquent que ce nouveau chipset sera fabriqué selon un procédé de 3 nm, très probablement par TSMC, ce qui promet une efficacité énergétique accrue et des performances élevées.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Gen 4 embarque un CPU octa-core, composé de deux cœurs haute performance cadencés à 4 GHz et de six cœurs économes en énergie tournant à 2,8 GHz. D’après les premières estimations, cela se traduirait par une amélioration de 35 % des performances en monocœur et de 30 % en multicœur par rapport à la génération précédente.

Le Snapdragon 8 Gen 4 ne s’arrête pas là. Il est également équipé du GPU Adreno 830, annoncé comme le plus rapide jamais conçu par Qualcomm. Ce GPU promet des améliorations significatives en termes de graphismes, offrant notamment un support pour la génération de trames assistée par l’IA dans les jeux, ce qui devrait se traduire par des taux de rafraîchissement plus élevés et une expérience de jeu plus fluide.

À lire : Le prix de certains smartphones pourrait exploser à cause de ce processeur

Pour les amateurs de photographie et de vidéo, Qualcomm a intégré le processeur de signal d’image (ISP) Spectra 8, qui selon la marque, offrira des expériences photographiques et vidéographiques ultimes. La puce dispose aussi d’une unité de traitement vidéo (VPU) Adreno 8 capable de décoder et d’encoder des vidéos en 4K, tout en supportant l’affichage en 4K sur l’appareil et sur un écran externe.

Le Galaxy S25 Ultra, qui devrait être lancé en 2025, bénéficiera de toutes ces avancées technologiques. Selon les rumeurs, Samsung pourrait associer le Snapdragon 8 Gen 4 à jusqu’à 16 Go de RAM et proposer des options de stockage allant jusqu’à 1 To. Avec de telles caractéristiques, le S25 Ultra promet d’être un véritable concentré de puissance, capable de répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants, qu’il s’agisse de jeu, de photographie ou de productivité.

En plus de la puissance brute, le Galaxy S25 Ultra pourra compter sur un modem 5G intégré compatible avec les réseaux mmWave et sub-6GHz, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, et l’audio sans fil de haute qualité grâce au système Qualcomm Aqstic.