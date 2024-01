Galaxy S24 Ultra : ce modèle Caviar en or coûte près de 14 000 euros

Le Galaxy S24, que nous avons testé ici, vient tout juste d’être présenté par Samsung. Celui-ci brille notamment par ses performances, son autonomie et ses qualités de photophone sans oublier ses fonctionnalités dopées à l’IA. Alors que les précommandes sont ouvertes, Caviar vient de dévoiler sa version revisitée (et luxueuse) du nouveau smartphone haut de gamme du constructeur sud-coréen.

Pour rappel, cette entreprise russe réinvente les produits technologiques phares du marché en les affublant de matériaux précieux. Après le Galaxy S21 Ultra en or et les AirPods Max (en or aussi) à 88 000 euros, la marque a présenté sa nouvelle collection nommée Era of Dragon. Celle-ci rend hommage à la stature de Samsung dans le secteur de la tech, le constructeur étant symbolisé par un dragon.

A lire > Tesla : Caviar réalise une version revêtue d’or de la Model S Plaid+

Le Galaxy S24 Ultra réinventé en version luxueux sertie d’or

Le produit phare de cette collection n’est autre que le modèle S24 Ultra Yong proposé au tarif de 15 000 dollars (13 800 euros). Ce modèle parvient à allier luxe et technologie dans un cadre en titane recouvert de PVD noir, lequel rappelle les montres suisses haut de gamme.

Un dragon coréen composé d’or de 24 carats brille sur le dos du smartphone. Il entoure une montre CVR ELT3350A Tourbillon affublée de 19 rubis. Trois diamants brillent également sur le smartphone revisité pour rendre hommage au logo originel de Samsung.

Tout le monde ne pourra toutefois pas s’offrir cette explosion de pierres précieuses. Car outre son prix prohibitif, il s’agit d’une collection limitée. Seuls 24 exemplaires du modèle Yong seront ainsi mis en vente. D’autres modèles ornés de constellations du zodiaque seront produits en 99 exemplaires chacun et vendus 9000 dollars.

Pour en revenir au modèle classique du S24 Galaxy Ultra, rappelons qu’il est disponible en trois configurations différentes dont voici les prix :

256 Go : 1 469 €

512 Go : 1 589 €

1 To : 1 829 €

Pour vous aider à y voir plus clair, nous l’avons comparé au Galaxy S23 Ultra ici ainsi qu’à l’iPhone 15 Pro Max de ce côté.