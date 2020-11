Samsung Galaxy S20, S21+, S21 Ultra : on sait presque tout des futurs smartphones de Samsung

La sortie des Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra n’est pas attendue avant deux mois, mais nous avons déjà un bon aperçu des caractéristiques techniques des trois futurs smartphones de Samsung. Si on peut être déçu du Galaxy S21, le S21 Ultra promet d’être une bête de course.

En effet, Max Weinbach, célèbre leaker connu pour la qualité de ses informations, a publié sur Android Police toutes les spécifications des téléphones haut de gamme de Samsung.

Samsung Galaxy S21 – Crédit : OnLeaks

Les trois téléphones conservent également des écrans à 120 Hz, mais cette fois avec des panneaux OLED LPTS de 6,2 pouces et 6,7 pouces sur les Galaxy S21 et S21+, tous deux avec une définition FHD+ seulement, alors que les S20 et S20+ proposaient une définition plus élevée. Le S21 Ultra est le seul à voir son écran s’améliorer. On y trouvera une dalle OLED LTPO WQHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif (1 Hz à 120 Hz). L’écran du S21 Ultra verra également sa luminosité poussée à 1600 nits, et le contraste à 3.000.000:1 au lieu de 2.000.000:1.

Côté processeur, les Galaxy S21 seront aussi équipés du nouveau processeur Exynos 2100 en France, gravé en 5 nm, mais aussi dans d’autres pays du Snapdragon 875, qui sera dévoilé le 1er décembre. On a déjà pu voir les deux comparés sur Geekbench, rejoints par le Kirin 9000 de Huawei.

Pour la batterie, cela correspond à ce que nous savons déjà. Le S21 et le S21 ultra conservent leurs batteries de 4000 mAh et 5000 mAh de la génération précédente. Seul le S21+ voit la capacité de sa batterie augmenter. En effet, celle-ci passe de 4500 mAh sur le S20+ à 4800 mAh sur le S21+.

Samsung améliore le Galaxy S21 Ultra, mais délaisse les autres

Nous vous disions depuis quelque temps que le Galaxy S21 ne sera pas une révolution, et cela semble se confirmer en voyant ses caractéristiques. En outre, le téléphone le moins cher de la gamme délaisse le dos en verre pour un dos en plastique. De plus, la configuration du module photo des Galaxy S21 et S21+ est la même que sur les modèles de cette année. On retrouve un capteur grand-angle de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléphoto de 64 MP.

Seul le S21 Ultra voit sa configuration photo s’améliorer. On trouvera à l’arrière 4 capteurs, dont un nouveau capteur principal 108 MP qui captera plus de lumière, un ultra grand-angle de 12 MP, un capteur équipé d’un zoom optique 3X et un périscope avec un zoom optique 10X. Grâce à ce zoom très performant, Samsung fait revenir le « Space Zoom », son zoom numérique 100X, qu’il avait abandonné sur les Note 20 et Note 20 Ultra.

Enfin, Max Weinbach confirme que le Galaxy S21 Ultra sera compatible avec le S Pen de Samsung, comme la gamme Note. Cependant, il faudra l’acheter séparément. Il y a un autre accessoire que vous devrez acheter en plus de votre smartphone : le chargeur, qui ne sera pas inclus dans la boîte.

Pour conclure, les trois téléphones seront également disponibles avec Android 11 et One UI 3.1 et disposeront de la connectivité 5G et Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E) pour l’Ultra. Le S21+ et l’Ultra seront également compatibles avec l’UWB. Les flagships de Samsung sont attendus dès le mois de janvier 2021. Le Galaxy S21 sera disponible en Phantom Violet, Phantom Pink,

Phantom Gray, et Phantom White, le Galaxy S21+ en Phantom Silver, Phantom Black, et Phantom Violet et enfin le S21 Ultra en Phantom Black et Phantom Silver. On ne connait pas les prix, mais selon Max Weinbach, ceux-ci devraient baisser par rapport à l’année passée.

Source : Android Police