Soldes Samsung Galaxy S23 : son tarif chute considérablement avant l’annonce officielle des Galaxy S24

Pour les soldes d’hiver et avec la sortie prochaine du Samsung Galaxy S24, le Galaxy S23 bénéficie d’une belle remise chez Amazon et chez Cdiscount et passe à 693 €.

Dans quelques jours, Samsung va dévoiler officiellement son nouveau smartphone, le Samsung Galaxy S24. A priori, il va être magnifique avec de très belles performances.

Toutefois, ce qui nous intéresse actuellement c’est le tarif du Samsung Galaxy S23 qui passe désormais à 693 € au lieu de 950 € en 128 Go chez Amazon et à 759 € au lieu de 1019 € pour la version 256 Go chez Cdiscount. Voici tout de suite plus détails à connaître avant de finaliser votre commande.

Avec la sortie du nouveau né de Samsung, le prix du Samsung Galaxy S23 est au plus bas

Actuellement c’est donc le moment de profiter de cette belle remise puisque le Samsung Galaxy S23 passe sous la barre des 700 €. Si ce bon plan est susceptible de vous intéresser, voici quelques éléments à connaître avant de passer à l’étape du paiement.

Concernant le Samsung Galaxy S23, sachez qu’ils proposent des performants tout à fait satisfaisante. En effet, il est léger, compacte et surtout puissant. En effet, il est équipé d’un écran Dynamic OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz soit une très belle fluidité pour surfer sur vos diverses applications utilisées au quotidien.

A l’intérieur, c’est le processeur Snapdragon 8 Gen 1 qui va faire tourner l’ensemble de ce smartphone, soit l’un des plus performant du marché. Il va donc assurer de belles performances et une puissante plus que correcte pour accéder à toutes vos applications. En complément, on y trouve une mémoire RAM de 8 Go avec un espace de stockage de 128 ou 256 Go selon le modèle dont vous avez besoin.

Du côté de l’autonomie, il est plutôt endurant grâce à une batterie de 3900 mAh, vous pourrez en effet tenir votre journée, les plus gros utilisateurs pourront utiliser la recharge rapide 25 W qui permettra de récupérer l’intégralité de la batterie en seulement 1h20.

Si toutefois, vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de passer votre commande, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.