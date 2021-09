Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3: un écran de protection plus résistant qui reste fragile

Les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung sont équipés d’un nouvel écran de protection, qui serait 80% plus résistant que celui utilisé avant. Cependant, Android Central relève que ce nouvel écran reste fragile, et peut marquer facilement.

Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été dévoilés en août dernier. Les nouveaux téléphones pliables de Samsung sont équipés d’un nouvel écran de protection en polyéthylène téréphtalate (PET). Cet écran est préinstallé sur les appareils. Il serait 80% plus solide que les écrans de protection installés sur les générations précédentes. Une amélioration bienvenue, quand on sait que beaucoup d’utilisateurs du Z Fold 2 s’étaient risqués à changer l’écran de protection préinstallé sur leur téléphone pliable, qui marquait rapidement les griffures d’ongles. D’autant plus que les nouveaux smartphones pliables sont conçus pour être compatibles avec les S Pen.

Le nouvel écran de protection marque les griffures d’ongle – Crédits : Nick Sutrich / Android Central

Une protection plus résistante, à laquelle il faudra tout de même faire attention

Il y a quelques jours, JerryRigEverything a fait un test de résistance du nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3. Il s’est avéré être plus résistant que son prédécesseur. Et c’est maintenant Android Central qui dévoile un nouveau test, cette fois ci de la résistance de l’écran de protection, à un usage dit « normal ». Sur l’image d’illustration de cet article, on peut observer des traces circulaires qui paraissent gravées dans l’écran. Ces traces ont été faites en essayant de gratter des saletés présentes sur l’écran, avec l’ongle. Android Central note tout de même que celles-ci s’estompent légèrement avec le temps. Ils ont essayé de contacter Samsung pour savoir si cela était dû à une propriété particulière du nouvel écran de protection, mais n’ont visiblement pas eu de réponse.

Ils rapportent aussi qu’il faut faire attention lors de l’utilisation des S Pen. Même si la mine est prévue pour se rétracter lorsqu’une pression trop forte est appliquée, cela ne veut pas pour autant dire qu’elle ne laissera aucune trace sur l’écran si la pression appliquée est trop forte. Le nouvel écran de protection fourni par Samsung est plus résistant et devrait suffire pour un usage normal, mais précautionneux. Les Z Flip 3 et Z Fold 3 ayant été annoncés respectivement à 1 029€ et 2 009€, on peut imaginer que la réparation de l’écran pourrait elle aussi coûter très cher.

Source: Android Central