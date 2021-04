Samsung : l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra sera privé de ce capteur en 2022

Le Galaxy S21 Ultra possède l’un des meilleurs appareils photo au monde à l’heure actuelle, et Samsung devrait apporter de grandes améliorations à la gamme Galaxy S22 Ultra l’année prochaine.

Néanmoins, comme le rapportent nos confrères coréens d’ETNews, le Galaxy S22 Ultra haut de gamme de la prochaine génération pourrait ne pas inclure un capteur que la marque utilise depuis 2 générations maintenant.

Samsung Galaxy S21 Ultra – Crédit : N. Tho. Duc / Unsplash

En effet, d’après ETNews, la prochaine génération de Galaxy S pourrait ne pas utiliser de capteur 3D ToF (Time of Flight) qui a été utilisé dans le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy S10 5G. Il était jusqu’à présent notamment utilisé pour aider les autres capteurs à faire la mise au point sur le sujet.

Un capteur ToF compte le temps que met un faisceau lumineux réfléchi pour revenir vers un capteur, ce qui permet de réaliser des cartographies 3D de lieux ou d’objets, d’améliorer le rendu des photos en mode portrait et même d’améliorer la reconnaissance faciale.

Le Galaxy S22 Ultra abandonne le capteur ToF

Samsung estime que les capteurs 3D ToF n’ont pas de raison d’être dans les smartphones phares pour le moment. Cependant, la société pourrait ramener cette fonctionnalité lorsqu’il y aura suffisamment d’applications, de jeux et d’expériences AR satisfaisants sur le marché.

Du côté de chez Apple, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max utilisent une technologie similaire avec un capteur LiDAR. Cette technologie ne doit pas être confondue avec les capteurs ToF. En effet,l’avantage d’un capteur LiDAR est qu’il envoie des rayons plus petits de tous les côtés pour « balayer » la zone. Le capteur ToF, lui, n’envoie qu’un seul rayon infrarouge pour mesurer la distance avec un objet. Par conséquent, la technologie d’Apple est bien plus performante.

Le LiDAR des iPhone permet par exemple de mesurer instantanément la taille d’une personne, ou encore d’utiliser des effets spéciaux en réalité augmentée disponibles dans des applications comme TikTok ou Snapchat. Grâce à lui, les développeurs peuvent placer des objets numériques de manière réaliste aux côtés d’objets physiques. Samsung attendrait que cette technologie se démocratise avant de la faire revenir sur ses smartphones.

Source : ETNews