Samsung pourrait finalement déployer Galaxy AI sur ces anciens modèles

Samsung a pris de le train de l’IA générative. Lors de la présentation de la série Galaxy S24, le constructeur a dévoilé Galaxy AI, sa gamme de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle. Traduction des appels, Circle to Search, retranscription des notes manuscrites… Autant d’options qui visent à faciliter la vie des utilisateurs. Et ces dernières ne se cantonnent pas aux derniers flagships.

Pour rappel, One UI 6.1 (qui inclut Galaxy AI) doit commencer son déploiement à la fin du mois de mars sur les modèles suivants : Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE et sur les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Samsung introduit en priorité ses nouvelles options sur ses smartphones les plus récents. Mais des modèles plus anciens pourraient aussi devenir éligibles à terme.

Galaxy AI pourrait être déployé sur les Galaxy S22

Noh Tae-moon, en charge de la division MX chez Samsung, a notamment ouvert la porte pour la série S22. Lors de l’assemblée générale des actionnaires, le responsable a révélé que Samsung “envisageait” de porter Galaxy AI sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Une telle décision serait logique. Et pour cause, le Galaxy S23 FE, (éligible à Galaxy AI) est propulsé par la puce Exynos 2200. Soit le même processeur qui équipe le Galaxy S22.

Ce dernier aurait ainsi une configuration suffisante pour profiter des fonctionnalités IA. “Le S23 ainsi que les produits Fold et Flip sortis l’année dernière seront mis à niveau avec l’IA et nous procédons à de nombreux examens sur les modèles précédents”, a notamment précisé Noh Tae-moon. Vous l’aurez compris, l’intégration de Galaxy AI sur les S22 semble être en bonne voie. En revanche, il est peu probable que la gamme d’options arrive sur des Samsung Galaxy plus anciens.

“Galaxy AI vise une « IA hybride » qui associe non seulement une IA basée sur le cloud, mais également une technologie d’IA sur appareil grandement affectée par les performances du matériel. Pour créer une IA sur appareil qui prend en compte ces limitations matérielles, de nombreux efforts sont nécessaires“, se justifie Noh Tae-moon dans les colonnes de Newsis.