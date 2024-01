Galaxy AI arrive sur d’anciens modèles, votre Samsung est-il compatible ?

Le Galaxy S24 a introduit Galaxy AI, une suite de fonctionnalités alimentées par l’IA. Et ces dernières ne se cantonnent à la série la plus récente. Le constructeur a confirmé l’arrivée de l’IA sur les smartphones Samsung sortis l’année dernière.

Depuis la présentation des Galaxy S24, tous les yeux sont braqués sur Galaxy AI. La suite de fonctionnalités d’IA à la sauce Samsung offre de nouvelles perspectives aux utilisateurs, entre la traduction instantanée des appels, la retranscription des réunions, l’analyse des images, l’assistance à la rédaction ou encore l’organisation des notes. De nouvelles options de retouche photo sont également au menu.

Voici les smartphones Samsung compatibles avec Galaxy AI

Pour en profiter, il ne faudra pas nécessairement se procurer un S24. Samsung vient de confirmer l’arrivée de Galaxy AI sur les smartphones et tablettes Galaxy suivants au cours du premier semestre :

Force est de constater que seuls les appareils sortis en 2023 seront éligibles, du moins dans un premier temps. Patrick Chomet, responsable de l’expérience client de Samsung, justifie ce choix dans les colonnes de TechRadar. “Nous savons que Galaxy AI fonctionne bien sur les Galaxy S24 et nous savons qu’il fonctionnera bien sur [la série Galaxy S23]. Mais nous ignorons quelle sera l’intensité de l’utilisation de l’IA pour le client moyen, et [donc comment cette] intensité aura un impact sur les ressources de l’appareil et les ressources cloud”.

L’idée est donc d’y aller progressivement pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. “Nous voulons garantir la qualité et les performances de ce que nous déployons. Ensuite, nous apprendrons comment les gens utilisent [ces fonctionnalités] et ajusterons les performances”.

Eligible aux fonctions d’IA, le Galaxy S23 FE est propulsé par le SoC Exynos 2200, la même puce qui équipe le Galaxy S22. Pour autant, cela ne permettra pas à ce dernier de profiter de Galaxy AI ces prochains mois. Une décision qui semble plus stratégique que liée à des contraintes matérielles. “Pour l’instant, nous limitons le Galaxy AI aux appareils de dernière génération”, indique Patrick Chomet.

Samsung va-t-il limiter le déploiement de son IA à ses appareils les plus récents et à ses futurs flagships ? Les fonctionnalités dopées à l’IA, qui risquent de venir payantes, vont-ils au contraire s’élargir à des modèles plus anciens à terme ? Autant d’interrogations qui devraient s’éclaircir ces prochains mois.