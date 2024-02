Les fonctions IA du Galaxy S24 arrivent sur les anciens Samsung, c’est imminent

Introduite sur les Galaxy S24, Galaxy AI va bientôt s’inviter sur d’autres modèles dont le Galaxy S23. La suite de fonctionnalités dopées à l’IA sera déployée fin mars sur plusieurs appareils via la mise à jour One UI 6.1, confirme Samsung.

Samsung a profité de la sortie du Galaxy S24 pour présenter longuement Galaxy AI. Cette gamme de fonctionnalités s’appuie sur l’IA pour faciliter la vie des utilisateurs. Et elle ne se cantonne pas aux derniers flagships du constructeur. Rapidement, nous avons appris que d’autres smartphones seraient prochainement éligibles, à savoir les Galaxy S23 dont le FE, le Z Flip 5, le Z Fold 5 et les tablettes Galaxy Tab S9.

Bonne nouvelle, le déploiement des fonctions IA ne devrait plus trop tarder. Il y a quelques jours, plusieurs leakers affirmaient que Galaxy AI allait être déployé sur les anciens Galaxy à partir du mois prochain. Le constructeur est finalement sorti de son mutisme pour confirmer cette fenêtre de sortie dans un communiqué. Galaxy AI sera introduit fin mars sur les modèles susmentionnés par l’intermédiaire de la mise à jour One UI 6.1.

Quelles fonctionnalités IA vont arriver sur les Galaxy S23 et les autres modèles éligibles ?

“Ce n’est que le début de Galaxy AI, car nous prévoyons d’offrir l’expérience à plus de 100 millions d’utilisateurs de Galaxy et de continuer à innover pour exploiter les possibilités illimitées de l’IA mobile”, rappelle TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. Le déploiement débutera donc dès la fin du mois de mars sur les Galaxy S23 et les autres smartphones éligibles.

A lire > Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra pas chers : où les acheter au meilleur prix ?

Mais de quoi parle-t-on exactement ? Quelles fonctionnalités IA seront ajoutées sur les téléphones Samsung compatibles ? Pour vous aider à y voir plus clair, voici une liste des options dopées à l’IA que les utilisateurs pourront bientôt dégainer :

Entourer un élément pour trouver des informations à son sujet sur la toile.

Traduire les appels en temps réel.

Traduire les messages et ajuster le ton.

Scinder l’écran pour afficher les traductions lors d’un dialogue avec un interlocuteur étranger.

Résumer et/ou formater un texte.

Retranscrire des notes manuscrites.

Déplacer, redimensionner ou retirer un élément d’une image.

Créer des ralentis sur des vidéos déjà capturées.