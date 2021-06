Samsung Galaxy Watch 4 : la montre aura un capteur qui analyse la composition corporelle

Max Weinbach a dévoilé que la Galaxy Watch 4 utilisera un nouveau capteur « BIA », qui analyse la composition corporelle de son porteur. Cette technologie est généralement utilisée dans les balances haut de gamme.

Galaxy Watch Active 4 pour illustration – Crédit : OnLeaks

L’analyse d’impédance bioélectrique ou analyse de bioimpédance (BIA) est une méthode d’évaluation de votre composition corporelle. Elle permet notamment de mesurer l’eau et la graisse corporelle par rapport à la masse maigre. Elle fait partie intégrante d’un bilan de santé et de nutrition.

Cette technologie est présente depuis des années sur balances haut de gamme « à impédance-mètre », qui permettent de connaître le pourcentage exact de graisse dans votre corps. Cette technique scientifique connue depuis longtemps du corps médical et des diététiciens pourrait donc être prochainement démocratisée grâce à son arrivée sur les montres de Samsung.

Que sait-on de la Galaxy Watch 4 ?

L’ajout du nouveau capteur BIA est une bonne nouvelle pour les fans du géant coréen, puisque nous avions récemment appris que les Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 ne prendraient pas en charge le suivi du taux de glycémie.

Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 seront toutes deux proposées en deux tailles différentes. La première sera commercialisée en 42 mm et en 46 mm, tandis que la version Active sera légèrement plus petite, 40 mm et 42 mm. On sait également qu’après avoir utilisé Tizen pendant des années, les nouvelles montres de Samsung fonctionneront sous une nouvelle version de Wear OS. D’après Ice Universe, cette nouvelle surcouche se nommerait Water OS.

Enfin, d’après Max Weinbach, Samsung devrait dévoiler ses deux montres connectées à l’occasion du Galaxy Unpacked le 4 août prochain. Elles seront vraisemblablement présentées aux côtés des nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Nous avions d’ailleurs pu voir ce matin des images officielles des deux smartphones pliants.

Wear OS ✘

Water OS✔ — Ice universe (@UniverseIce) June 23, 2021

Source : Max Weinbach