Samsung se moque de l’iPhone 14 avant son lancement

L’iPhone 14 n’a même pas encore été présenté officiellement que Samsung trolle déjà Apple. Le géant sud-coréen se moque de l’iPhone 14 et de son manque « d’innovation » dans une nouvelle vidéo publicitaire.

Samsung n’a pas attendu le lancement de l’iPhone 14 la semaine prochaine pour se moquer d’Apple. La prochaine keynote du 7 septembre sera effectivement dédiée à l’iPhone 14. Le géant sud-coréen a partagé une vidéo publicitaire dans laquelle il se moque ouvertement de l’iPhone 14 et reprend même l’identité visuelle de la keynote du 7 septembre.

Le Galaxy S22 Ultra – Crédit : Samsung

La vidéo publicitaire de Samsung intitulée « Buckle up » ou « attachez vos ceintures » en français met en avant le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy S22 Ultra. Le Galaxy Z Flip 4 a été lancé au mois d’août aux côtés du Z Fold 4 tandis que le S22 Ultra que nous avons testé est sorti plus tôt cette année.

Samsung critique le manque « d’innovation » de l’iPhone 14

Samsung ne se prépare pas à annoncer de nouveaux smartphones haut de gamme avant le S23 en 2023, mais il fait la pub de ses smartphones en lançant une pique à Apple. Dans sa vidéo qui dure seulement 30 secondes, Samsung déclare que : « bouclez votre ceinture pour le dernier lancement d’Apple alors que vous entrez dans un monde où les têtes se tourneront, mais pas dans votre direction. Où la caméra avec la plus haute résolution sur un smartphone se trouvera dans la poche de quelqu’un d’autre. Et ce cliché épique de la Lune qui attire tous les likes ne sera pas le vôtre. Car cette innovation n’arrive pas de sitôt sur un iPhone près de chez vous. Elle est déjà là dans les Galaxy ».

Cette vidéo critique ainsi le manque « d’innovation » de l’iPhone 14. Nous ne connaissons pas encore évidemment toutes les caractéristiques officielles de l’iPhone 14, mais les deux modèles Pro promettent le plus de nouveautés. En effet, les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient les premiers depuis plusieurs années à accueillir deux poinçons au lieu de la traditionnelle encoche.

D’ailleurs, selon les dernières rumeurs, iOS éteindrait les pixels de l’écran entre ces deux poinçons pour donner l’impression d’avoir un seul grand poinçon ovale en forme de pilule. Cet espace servirait à afficher les voyants lumineux de la caméra et du microphone. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que Samsung se moque de l’iPhone et ce ne sera sûrement pas la dernière.

