Samsung officialise le Galaxy Z Flip 4 : prix, fiche technique, ce qu’il faut retenir

Le Galaxy Z Flip 4 – Crédit : Samsung

Parmi les nouveaux flagships de Samsung, on retrouve le Galaxy Z Flip 4 fraîchement présenté lors de l’évènement Galaxy Unpacked qui s’est tenu ce mercredi. Comme souvent, la fiche technique avait fuité bien en amont de l’officialisation si bien que nous connaissions déjà les grands contours de ce téléphone à clapet de nouvelle génération. Voici un condensé de ses spécifications classées par secteur. Vous noterez que les évolutions sont minimes par rapport au Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Flip 4 : les écrans

Un précédent leak sur le Samsung Galaxy Z Flip 4 avait juste. Le nouveau smartphone est doté d’un écran pliable principal Dynamic AMOLED s’étalant sur 6,7 pouces. Celui-ci profite d’une définition FHD+ (1080 x 2680 pixels). Grâce à la technologie LTPO, il peut se rafraîchir de manière adaptative de 1 à 120 Hz. Outre la fonctionnalité Always-On et la compatibilité HDR10+, l’écran intègre un poinçon en son centre et offre une luminosité maximale de 500 nits.

Quant à son écran externe Super AMOLED, il mesure 1,9 pouces et offre une définition de 260×512 pixels.

Galaxy Z Flip 4 : les performances

Les prochains tests nous diront précisément ce que le Z Flip 4 a dans le ventre. Il devrait toutefois faire le taff au vu de sa configuration musclée. Dans ses entrailles, le Z Flip 4 compte ainsi sur un SoC Snapdron 8+ Gen 1 à l’instar de son congénère, le Galaxy Z Fold 4. La puce est propulsée par 8 Go de RAM et par 128 Go, 256 Go ou encore 512 Go de stockage interne.

Galaxy Z Flip 4 : les modules photo et vidéo

Ce nouveau pliable est équipé d’un double module dorsal. Le capteur principal de 12 mégapixels (FoV 83° et ouverture f/1.8) bénéficie d’une stabilisation optique et de l’Autofocus Dual Pixel. Le module accueille également un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (FoV 123° et ouverture f/2.2). Pour les selfies, le Z Flip 4 possède un capteur frontal de 10 MP. Du reste, le smartphone peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 FPS.

Galaxy Z Flip 4 : la batterie

Pour fonctionner, le Z Flip 4 peut compter sur une batterie de 3700 mAh, une capacité accrue de 400 mAh par rapport à son grand frère. Cela devrait avoir un effet bénéfique sur l’autonomie, pointée du doigt sur le précédent modèle. La batterie du Z Flip 4 fonctionne également avec la charge rapide filaire 25 W et la charge sans-fil 15 W.

Galaxy Z Flip 4 : connectivité

Au rayon connectivité, on trouve un lecteur d’empreintes ultrasonique sur le côté. Le téléphone prend en charge le Bluetooth 5.2, le WIFi 6 et la 5G. Il sévit sur Android 12 via la surcouche maison ONE UI 4.1.1.

Galaxy Z Flip 4 : prix et date de sortie

Le média indien Pricebaba assurait que le Galaxy Z Flip 4 serait vendu à partir de 1080 euros dans nos contrées. Un tarif plus onéreux que celui du Z Flip 3, vendu à partir de 1059 euros lors de son lancement. C’est finalement encore plus cher que prévu :

128 Go : 1109 euros

1109 euros 256 Go : 1169 euros

1169 euros 512 Go : 1289 euros

Vous pouvez d’ores et déjà précommander le Z Flip 4 jusqu’au 26 août, date de sa sortie officielle chez tous les détaillants. Niveau coloris, vous avez le choix entre bleu, lavande, or rose et graphite. Il est également possible de craquer pour l’édition BeSpoke et ses 75 combinaisons de couleurs possibles.