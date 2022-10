Secret Invasion : intrigue, casting, épisodes, ce qu’il faut retenir de la série Marvel de Disney+

Secret Invasion prépare sa venue sur Disney+. Une mini-série de 6 épisodes centrée sur Nick Fury et l’invasion des Skrulls dans le MCU. On vous propose l’essentiel à retenir sur cette production inspirée du comics éponyme de 2008.

© Marvel Studios

Les séries s’enchaînent sur Disney+. Après She-Hulk, la plateforme prépare 11 nouvelles productions pour les années à venir. Parmi celles à venir, Secret Invasion représente une étape importante pour le MCU avec le retour du personnage de Nick Fury. Toujours incarné par Samuel L. Jackson, le héros doit lutter contre les Skrulls, des métamorphes qui se sont glissés au milieu des humains. L’adaptation d’un comics éponyme très apprécié publié en 2008 qui promet beaucoup aux amateurs de Marvel.

L’occasion d’un récap de ce qu’il faut savoir à propos de Secret Invasion !.

À lire > Marvel veut vous faire oublier ces 10 erreurs

Disney+ Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et Star 8,99€ > Disney+

De quoi ça parle ?

Secret Invasion s’inspire d’un comics de 2008 dans lequel Nick Fury lutte contre les Skrulls. Des extraterrestres notamment apparus dans la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home qui peuvent prendre forme humaine. Si ces derniers sont amicaux, une petite branche décide de semer la zizanie. Nick Fury va donc devoir lutter contre cette invasion de l’intérieur avec des créatures capables de duper n’importe qui.

Secret Invasion promet également la présence de super-héros majeurs. Du moins si l’on en croit le matériel dont s’inspire Secret Invasion. Il s’agit d’un arc majeur et même si Marvel Studios fait le choix d’une série Disney+, nul doute que le budget va être au rendez-vous. Il est possible que la présence des Skrulls ait une importance dans les années à venir pour le MCU.

Comme précisé plus haut, la plus récente apparition des Skrulls remontent à Spider-Man : Far From Home. Le dernier film de la phase 3 du MCU montre que Nick Fury, mais aussi Maria Hill, sont des extraterrestres depuis le début.

Ils aidaient Peter Parker contre Mysterio pendant que le vrai Nick Fury dirigeait l’opération depuis l’espace dans une tenue très décontractée.

Quel casting ?

© Marvel Studios

Vous vous en doutez, Samuel L. Jackson reprend son rôle de Nick Fury dans Secret Invasion. Cobie Smulders signe également son retour en Maria Hill. Plus de 10 ans que les acteurs incarnent ces personnages dans le MCU ! L’un des Avengers sera présent puisque Don Cheadle incarne War Machine. Martin Freeman, aperçu dans d’autres productions du MCU, joue de nouveau Everett Ross. Pour finir, Ben Mendelsohn campe Talos que les spectateurs ont aperçu dans Captain Marvel.

Mais de nouveaux sont également à attendre ! Une star venant de l’univers de Game of Thrones fait ses premiers pas dans Secret Invasion, c’est Emilia Clarke aka Daenerys. Olivia Colman incarne Sonya Falsworth, une vieille amie de Nick Fury connectée à Steve Rogers/Captain America.

Pour le grand vilain, Marvel Studios jette son dévolu sur Kingsley Ben-Adir. Un acteur britannique qui a déjà plusieurs rôles majeurs à son actif.

Combien de saisons et d’épisodes ?

© Marvel Studios

Pour le moment, contrairement à Loki, Secret Invasion est une mini-série. À entendre que Marvel Studios n’officialise qu’une saison (pour le moment ?). On sait qu’elle se compose de 6 épisodes d’une durée entre 40 et 50 minutes.

C’est le même format qu’une autre propriété intellectuelle de Disney sur sa plateforme de streaming, la mini-série Obi-Wan Kenobi.

Quelle date de diffusion ?

© Marvel Studios

Marvel Studios ne partage pas encore la date de diffusion de Secret Invasion. Seule l’année 2023 a été annoncée. Nul doute que le géant du divertissement ne pas va tarder à nous en dire plus à ce propos !

Secret Invasion, une série centrée sur Nick Fury

© Marvel Studios

C’est en 2020 qu’il est annoncé une série sur Nick Fury. Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, dévoile le titre de Secret Invasion. L’occasion de confirmer que cette production s’inspire du comics éponyme de 2008. Pour une approche différente, le format télévisé est choisi plutôt qu’un film. Les années précédentes, un long-métrage sur Nick Fury était envisagé.

Le tournage débute en septembre 2021 à Londres sous le nom de code Jambalaya. L’équipe tourne également à Los Angeles, à Atlanta, dans des studios ou encore en Ecosse.