Marvel veut que vous oubliez ces 10 erreurs

L’univers Marvel tente de garder une cohérence malgré les multiples productions. Aussi bien au cinéma que sur le petit écran avec les séries notamment diffusées sur Disney+. Marvel Studios met un point d’honneur à avoir une trajectoire parfaite en préparant ses plans sur plusieurs années. Sauf que parfois, de petits grains de sable viennent perturber cette machine bien huilée. Des incohérences qui se sont glissées dans le récit et que certains ne remarquent pas forcément.

Voici 10 exemples de ces petites erreurs présentes dans la timeline du MCU.

10/ Incohérence dans la mort de Tony Stark

Tout le monde a en tête la mort de Tony Stark dans Avengers : Endgame. Le milliardaire vendeur d’armes qui a semé la mort se rachète en sacrifiant sa propre vie pour sauver la galaxie. Personne n’ira dire que c’est une erreur mais…

Dans Infinity War, Wanda détruit la Pierre de l’Esprit de Vision. Sauf que Thanos utilise sa Pierre du Temps pour ressusciter le héros en remontant le temps pour s’emparer de sa gemme sans perturber la timeline. C’est exactement ce que les Avengers pouvaient faire pour faire revenir Tony Stark !

Doctor Strange ayant vu toutes les alternatives au combat contre Thanos, n’y a-t-il pas un multivers dans lequel Iron Man peut revenir à la vie grâce à cette technique ?

9/ Les règles changent concernant les Pierres d’Infinité et le Gant

Les Pierres d’Infinité et le Gant semblent changer de règles d’un film à l’autre. Si une Pierre ne peut être tenue par un humain, c’est possible lorsqu’il s’agit d’une équipe dans Les Gardiens de la Galaxie. Dans Avengers : Endgame, le port du Gant provoque une douleur intense à Hulk qui dispose pourtant d’une énorme puissance en comparaison avec d’autres héros.

Que Clint Barton soit capable de tenir le Gant sans souffrir a de quoi interroger. Sans oublier d’autres héros comme Spider-Man ou Black Panther. Pire encore, Tony Stark arrive à le porter avec toutes les Pierres !

8/ L’âge de Peter Parker

Spider-Man : Homecoming se déroule en 2016, tout comme Captain America : Civil War qui signe la première apparition du héros. L’introduction de Homecoming prend place en 2012 après les événements du premier Avengers.

Quatre années séparent ces périodes mais juste après la première scène, Spider-Man : Homecoming affiche une ellipse de 8 ans au lieu de 4. La temporalité est faussée !

Mais ce n’est pas tout ! Peter Parker apparaît dans Iron Man 2, sous un masque Iron Man, alors qu’il n’a que 10 ans en 2011. Donc dans Spider-Man : Homecoming, le jeune homme devrait donc avoir 15 ans.

7/ L’incohérence de la fin d’Avengers : Endgame avec Steve Rogers

À la fin d’Avengers : Endgame, Steve Rogers prend une décision radicale. Celle ne pas revenir dans la timeline principale du MCU, celle du présent, en partant vivre son amour avec Peggy Carter. Captain America reste dans le passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que cette conclusion ne respecte pas les règles du voyage dans le temps de la franchise.

Si Cap est resté dans ce passé, il a forcément créé une timeline différente de la sienne. Donc impossible pour Steve Rogers, vieillissant, de retrouver Bucky Barnes et Sam Wilson plus tard dans la timeline du présent.

6/ Le Gant de l’Infini apparu dans le premier Thor

Dans le premier Thor, les spectateurs peuvent rapidement apercevoir le Gant de l’Infini dans le coffre d’Odin. Plus tard, dans Thor : Ragnarok, Hela le casse. La raison ? Il s’agit d’une réplique de cet artefact détenu par Thanos. Mais sachant que le Gant de l’Infini a été conçu pour Thanos dans Avengers : l’Ere d’Ultron, pourquoi existe-t-il des années avant dans Thor ? Odin a-t-il vu le futur et la création de cet objet ?

Rappelons tout de même qu’il existe plusieurs versions du Gant de l’Infini, celui-ci a peut-être été forgé comme « test », fruit des essais d’Eitri pour le créer.

5/ Mjolnir donne des pouvoirs… ou pas ?

Mjolnir ne peut être tenu que par quelqu’un qui s’en montre digne. Dans Thor : Ragnarok, Hela détruit le marteau du dieu nordique. On nous explique alors que les pouvoirs de Thor ne lui viennent pas de l’arme. Pourtant, Avengers : Endgame contredit totalement cette explication lorsque Steve Rogers utilise Mjolnir. Captain America est capable de lancer des éclairs avec !

Pourtant, Thor : Ragnarok présente cette capacité comme inhérente à Thor, son marteau n’est pas censé lui donner ce pouvoir.

4/ Sharon Carter ne connait pas son oncle

Steve Rogers et Peggy Carter vivent leur amour après Avengers : Endgame. Mais avant ça, Captain America pensait rester dans le futur. Il commence alors une relation amoureuse avec Sharon Carter, la nièce de Peggy Carter !

Mais sachant que Steve Rogers a décidé de rester dans le passé pour vivre son grand amour avec Peggy Carter, pourquoi Sharon Carter n’est pas au courant qu’il est marié à sa tante depuis toutes ces années ?

3/ Le Leader n’existe plus vraiment

L’Incroyable Hulk a beau être l’un des films du MCU, Marvel veut littéralement effacer son existence. En plus d’avoir totalement changé la personnalité de Bruce Banner en remplaçant Edward Norton par Mark Ruffalo, l’incohérence vient de Samuel Sterns. Ce personnage destiné à devenir le Leader est frappé par les mêmes rayons que le super-héros et, lors d’une scène, son crâne grossit pour en faire le fameux vilain connu des fans de Marvel.

Sauf que le personnage revient dans Captain America : New World Order incarné, également, par un autre acteur. Julius Onah succède à Tim Blake ! Incohérence ou poursuite de l’effacement de L’Incroyable Hulk de la timeline du MCU ? On vous laisse juger ! Pourtant, Tim Roth a repris son rôle d’Abomination dans She-Hulk et Shang-Chi.

2/ Tony Stark n’est pas un grand écologiste !

Bon, celui-ci est un peu forcé mais c’est pour la blague. Tony Stark nous a montré que son réacteur arc est une source d’énergie immense. Ce composant reproduit celle du Tesseract avec plusieurs versions dont l’une a été miniaturisée par Tony Stark depuis le modèle conçu par son père Howard Stark (avec Anton Vanko).

Sachant que Tony Stark est milliardaire mais surtout capable de produire un réacteur arc, pourquoi ne pas en faire profiter l’humanité pour créer une énergie illimitée ? On imagine que plusieurs réacteurs peuvent alimenter des industries et des villes entières. Bien mieux que nos centrales nucléaires !

1/ Faites revenir Phil Coulson !

Les spectateurs de la première heure adorent Phil Coulson. Un sympathique agent du SHIELD toujours présent pour aider les Avengers. On l’aperçoit dans les films Iron Man de la phase 1 puis dans Thor et, pour finir, dans Avengers où Loki transperce son cœur. Sauf que la série Marvel : Les Agent du SHIELD nous montre que Phil Coulson a été soigné ! Pourquoi plus personne ne fait référence à ce personnage apprécié dans le reste du MCU ?

D’autant plus que les séries semblent désormais avoir une place dans la mythologie. Même Inhumans, pourtant reçue froidement avec une seule saison, s’intègre dans Doctor Strange 2 via le multivers et la présence de Flèche Noire.

