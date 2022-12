Série The Last of Us : une nouvelle bande-annonce complète et très fidèle au jeu vidéo

HBO vient de diffuser une nouvelle bande-annonce pour la série The Last of Us. De plus de deux minutes, celle-ci est bien plus complète que la première, qui avait été diffusée cet été. On y voit Joel, Ellie, des Clickers, Bill, mais aussi Tommy et beaucoup d’autres petites ou grosses références au jeu vidéo.

Enfin une vraie bande-annonce pour la série The Last of Us © HBO

HBO vient de diffuser une nouvelle bande-annonce pour la série The Last of Us, qui sortira le 15 janvier 2023. Jusqu’ici, peu d’images ou de vidéos avaient encore été diffusés sur la prochaine série télévisée basée sur le jeu à succès de Naughty Dog.

La première bande-annonce de la série était sortie en août avec Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) dans la neige. En revanche, celle d’aujourd’hui donne enfin un peu plus d’informations sur la série. On y retrouve Joel et Ellie dans leur relation père-fille complexe, les infectés, la ville de Boston et beaucoup d’autres éléments ou plans qui font référence au jeu vidéo.

Joel, Ellie, les claqueurs : la bande-annonce de The Last of Us nous en dit plus

Alors que le CCXP 2022 a été lancé au Brésil, les acteurs et les grands studios sont arrivés dans l’hémisphère sud pour révéler leurs nouvelles bandes-annonces, affiches et autres clins d’œils en coulisses pour une bonne partie des séries et des films à venir.

L’une des séries les plus attendues de 2023 est l’adaptation par HBO du jeu PlayStation bien-aimé-de-tous, The Last of Us. La série met en vedette Pedro Pascal dans le rôle principal, Joel Miller, un passeur chargé d’amener une fille censée détenir le remède contre un virus qui a plongé le monde dans le chaos, Ellie, jouée par Bella Ramsey, depuis la zone de quarantaine.

À lire : La série The Last of Us « ne sera pas le nouveau Game of Thrones », selon HBO

Hier, Pedro Pascal était à São Paulo pour donner aux fans un petit avant-goût de ce que nous pouvons attendre de cette prochaine série, qui arrivera en janvier. Au cours de l’événement, HBO a donc publié une nouvelle bande-annonce très complète, qui met en lumière la relation père-fille entre Joel et Ellie. Réglée sur une version obsédante de Take On Me de A-ha, cette nouvelle séquence montre également un premier regard terrifiant sur les Clickers et le monde post-apocalyptique du jeu, qui a l’air bien retranscrit sur petit écran.

En plus de Pascal et Ramsey, la série devrait mettre Anna Torv à l’affiche en tant que Tess, la partenaire de Joel à plus d’un titre, Nick Offerman en tant que Bill, ainsi que Gabriel Luna en tant que Tommy Miller. Merle Dandridge reprendra son rôle de Marlene. Troy Baker et Ashley Johnson devraient aussi apparaître dans des rôles non divulgués, même s’il pourrait bien s’agir d’Ashley Johnson que l’on voit en tant que mère d’Ellie dans la bande-annonce…