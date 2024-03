The Acolyte : voici la bande-annonce de la nouvelle série Star Wars tant attendue

La bande-annonce de la série The Acolyte a enfin été révélée. La série nous plongera dans les derniers jours de la Haute République alors que le côté obscur rejaillit de plus belle. Découvrez sans plus tarder les premières images de cette nouvelle aventure Star Wars.

Après The Mandalorian, Ahsoka ou encore Andor, la franchise Star Wars va s’agrémenter d’une nouvelle série baptisée The Acolyte. Celle-ci se déroulera à la fin de la Haute République. Une période de paix où les Jedi sont légion. Mais une menace tapie dans l’ombre menace la quiétude ambiante de la galaxie… “Quelqu’un tue des Jedi. Cela n’a pas de sens”, entend-on ainsi dans la bande-annonce fraîchement dévoilée par Disney :

Star Wars : le trailer de la série The Acolyte est enfin là

Le côté obscur est toujours vivace et il fait couler le sang des adeptes du côté lumineux. La série prendra ainsi la forme d’une enquête policière menée par un Maître Jedi et son ancienne apprentie. Au fil de leurs recherches, ils vont être confrontés à des forces bien plus coriaces que prévu. La série The Acolyte débutera sa diffusion le 5 juin prochain sur le service de SVOD Disney+. Deux épisodes seront dévoilés d’un seul coup. La suite de la saison sera diffusée à raison d’un épisode par semaine jusqu’au final.

“A l’âge de la lumière, l’obscurité s’étend”. Le programme nous emmènera dans une période encore jamais explorée en live-action : la Haute République. L’histoire se déroulera précisément près de deux siècles avant les évènement de La Menace Fantôme. Pour le moment, l’intrigue reste encore énigmatique même si nous en connaissons les grandes lignes.

La série mettra à nouveau en opposition le côté obscur et le côté lumineux de la Force. “Cela n’est pas une question de bien ou le mal. Il s’agit du pouvoir et de qui est autorisé à l’utiliser”, résume ainsi une certaine Aniseya qui pourrait bien être l’une des principales antagonistes de la série.

