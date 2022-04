Séries : les 10 stars les mieux payées du petit écran

Crédit : Apple

Nos stars préférées perçoivent des salaires à la hauteur des spectateurs qu’ils rameutent. Jared Leto touche une sacrée somme pour Morbius mais le cinéma n’est pas le seul concerné. Sur petit écran, les stars profitent de beaux cachets comme Henry Cavill pour The Witcher diffusé sur Netflix. Et justement, les séries retiennent aujourd’hui notre attention. On vous fait la liste des 10 acteurs et actrices les mieux payés du petit écran !

10/ James Gandolfini avec un million de dollars par épisode des Sopranos

Crédit : HBO

Les Sopranos reste une série culte avant même l’âge d’or des programmes télévisés. Une série sur 6 saisons de 1999 à 2007 suivant la vie d’une famille criminelle. Le regretté James Gandolfini tenait le rôle de Tony Soprano avec un salaire d’un million de dollars par épisode dans la dernière saison.

9/ Le casting de Friends avec un million de dollars par épisode

Crédit ; NBC

Les années 90 restent durablement marquées par Friends. Une comédie à succès sur 10 saisons de 1994 à 2004 avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer. Toute cette colocation a obtenu un million de dollars par épisode pour les saisons 9 et 10. Une coquette somme !

8/ Paul Reiser et Helen Hunt avec un million de dollars par épisode de Dingue de toi

Crédit : NBC

Dingue de toi a permis à Paul Reiser et Helen Hunt de s’enrichir. Cette saison a été à l’antenne pendant des années avec 7 saisons et un revival en 2019. Une série comique suivant la vie de jeunes mariés profitant d’une immense popularité. En 1999, les comédiens ont touché pas moins d’un million de dollars pour la dernière saison !

7/ Jerry Seinfeld avec un million de dollars par épisode de Seinfeld

Crédit : NBC

Encore un sitcom culte et une belle somme perçue par Jerry Seinfeld pour la série Seinfeld. L’humoriste et comédien a perçu un million de dollars par épisode pendant la dernière saison. Rappelons que ce programme culte a tout de même duré de 1989 à 1998 et dispose d’une fanbase toujours fidèle !

6/ Tim Allen avec 1,25 millions de dollars par épisode de Papa bricole

Crédit : ABC

Décidément, les sitcoms faisaient un carton en termes d’audiences et de gros salaires ! Tim Allen a campé le rôle principal de Papa bricole avec de prestigieux invités comme Pamela Anderson pendant deux saisons. Les spectateurs ont découvert ce programme de 1991 à 1999. Pour la dernière saison, le comédien percevait 1,25 millions de dollars par épisode !

5/ Chris Pratt avec 1,4 millions de dollars par épisode de The Terminal List

Crédit : Amazon Studios

Vous vous en doutez, camper Star-Lord dans le Marvel Cinematic Universe rend Chris Pratt très coûteux. Pour la série d’action The Terminal List, le comédien a perçu 1,4 millions de dollars ! Si pour le moment, le programme n’est pas disponible, elle sera diffusée à partir du 1er juillet sur Prime Video. Un récit basé sur un roman de Jack Carr avec un gros budget au rendez-vous.

4/ Kelsey Grammer avec 1,6 millions de dollars par épisode de Frasier

Crédit : NBC

Hop, le retour des sitcoms. Frasier profite d’un grand engouement, diffusé entre 1993 et 2004. Une énorme longévité ! Pendant les deux dernières années de la série, la star Kelsey Grammer a touché environ 1,6 millions de dollars par épisode. Avec 22 épisodes par saison, on vous laisse faire le calcul. Le comédien est riche, très riche !

3/ Ray Romano avec 1,7 millions de dollars par épisode de Tout le monde aime Raymond

Crédit : CBS

Bon, vous connaissez la chanson avec les sitcoms. Tout le monde aime Raymond profite d’un engouement de 1996 à 2005 et un beau cachet pour Ray Romano. La star touchait pas moins de 1,7 millions de dollars par épisode de 2003 à 2005. Avec l’inflation, c’est encore plus aujourd’hui !

2/ Charlie Sheen avec 1,8 millions de dollars par épisode de Mon oncle Charlie

Crédit : CBS

Charlie Sheen était autrefois l’homme le plus populaire des USA. En tant que star du sitcom Mon oncle Charlie, la star percevait 1,8 millions de dollars par épisode de 2010 à 2011. L’homme a finalement été viré pour diverses raisons comme son comportement très dangereux et ingérable pour les équipes.

1/ Jennifer Aniston et Reese Witherspoon avec 2 millions de dollars par épisode de The Morning Show

Crédit : Apple

Une série très populaire et saluée Apple TV+ s’empare de la première place du classement ! Pour s’offrir Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, la firme de Cupertino n’a pas hésité à dégainer le chéquier. Pour The Morning Show, les comédiennes perçoivent chacune 2 millions de dollars par épisode. Et c’est mérité !

Source : WGTC