Janvier 2022 : les 10 meilleures séries à regarder en streaming

L’année 2022 débute et l’occasion de découvrir les nouvelles séries lancées ces derniers mois. Et en ce moment, entre les propositions de Netflix, Prime Video ou encore Disney+, les internautes ont le choix. D’autant plus que ces séries touchent à tous les genres et tous les publics. L’occasion pour la rédaction de proposer une sélection des meilleurs programmes à découvrir (ou poursuivre) en janvier 2022 !

Le Livre de Boba Fett, la série sur le chasseur de primes

Les spectateurs de The Mandalorian découvraient récemment le retour du plus célèbre chasseur de primes. Suite à cette révélation, une série a rapidement été officialisée : Le Livre de Boba Fett. Série désormais disponible chez Disney+ pour découvrir les aventures du célèbre personnage inspiré de Clint Eastwood. On retrouve une patte graphique rappelant fortement The Mandalorian pour cette production enrichissant l’univers de Star Wars.

The Silent Sea, la nouvelle pépite coréenne de Netflix

Crédit : Netflix

Après Squid Game, découvrez la nouvelle production coréenne de Netflix. The Silent Sea plonge dans un futur très sombre où les ressources naturelles de la planète ont été épuisées. Une petite équipe se retrouve sur la Lune avec une mission ultime : sauver l’humanité. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Dexter : New Blood, le retour du tueur en série

Crédit : Canal+

Dexter s’était attiré les foudres des fans suite à un final considéré comme mauvais. Mais le plus célèbre tueur en série rattrape le coup dans cette nouvelle saison palpitante et inattendue ! Dexter Morgan vit désormais à l’écart, dans une petite ville montagneuse, sous une nouvelle identité. Mais des événements inattendus pointent le bout de leur nez et son passé refait surface.

Arcane, la série tirée de League of Legends

Crédit : Riot Games/Fortiche

Arcane, c’est la série française à ne pas manquer. Une série basée sur le célèbre jeu League of Legends qui suit les sœurs Vi et Powder. Pour l’occasion, beaucoup d’aventures et une sublime animation. Nous avions eu l’occasion de voir cette production et on vous rassure, pas besoin d’avoir touché au jeu pour apprécier le spectacle !

The Beatles : Get Back, un moment intime avec le groupe

Crédit : Disney+

The Beatles : Get Back est une série documentaire unique en son genre. Une production centrée sur des images inédites du groupe mythique, en pleine création musicale. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison donnent le meilleur d’eux-mêmes dans cette série de Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux).

Dopesick, la série sur un énorme scandale pharmaceutique

Crédit : Disney+

Dopesick, c’est la nouvelle série dramatique en une saison proposée par Disney+. Porté par Michael Keaton (Batman), le récit suit un scandale pharmaceutique, le plus grand des Etats-Unis. Le portrait de familles victimes d’une terrible addiction aux opiacés et une dénonciation des lobbies pharmaceutique.

Reservation Dogs, des adolescents délinquants sur fond social

Crédit : Disney+

Taika Waititi, réalisateur de Thor : Ragnarok, s’attaque ici à un nouveau projet avec Reservation Dogs. Une série sur fond social suivant des adolescents autochtones : Elora, Bear, Cheese et Willie. Ces derniers commettent de petits larcins pour s’extirper de leur réserve dans l’Oklahoma et aller en Californie.

Portrait d’un couple contemporain dans Scènes de la vie conjugale

Crédit : OCS

Scènes de la vie conjugale (Scenes from a Marriage) est une adaptation du film de Ingmar Bergman. Dans cette série portée par les talentueux Oscar Isaac et Jessica Chastain, l’histoire pose des questions sur l’amour et la haine au sein d’un couple de jeunes américains.

Only Murders in the Building, pour les passionnés d’enquêtes

Crédit : Disney+

Only Murders in the Building, c’est la petite pépite des séries, mélange d’enquête et d’humour. Le pitch va vous donner envie. Trois habitants d’un même immeuble, passionnés par les crimes, doivent mener l’enquête sur… un véritable meurtre auquel ils sont liés. Une production saluée par les spectateurs pour la qualité de son écriture.

Maid, le combat d’une mère célibataire et pauvre

Crédit : Netflix

Une autre série proposée par Netflix et saluée par les spectateurs, disposant d’une unique saison à dévorer : Maid. On découvre l’histoire vraie d’une mère célibataire désœuvrée devenant femme de ménage pour boucler ses fins de mois. L’adaptation des mémoires de Stephanie Land, Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive.