SFR : les clients s’enfuient, l’hémorragie continue pour l’opérateur

SFR s’enlise. Altice France, la maison-mère, a publié des résultats annuels 2023 décevants. L’opérateur a perdu des clients et du chiffre d’affaires, et sa situation financière est préoccupante. Face à la concurrence accrue, SFR doit revoir sa stratégie pour enrayer l’hémorragie et reconquérir les abonnés.

Les problèmes continuent pour SFR © Tom’s Guide

Tout le monde le sait : SFR s’effondre. Altice France, la maison-mère de l’opérateur, a publié des résultats annuels 2023 décevants, marqués par une nouvelle perte d’abonnés et un recul du chiffre d’affaires. Cette situation, qui ne s’améliore pas, soulève des questions sur la stratégie du groupe et sa capacité à inverser la tendance.

Altice France dans le rouge : SFR perd des clients et du chiffre d’affaires

Le quatrième trimestre 2023 a été particulièrement difficile pour SFR, avec une perte de 73 000 abonnés Internet fixe et 231 000 abonnés mobiles. En cumulé sur l’année, le groupe a perdu 438 000 clients mobiles et 385 000 clients fixes. Cette hémorragie a un impact direct sur le chiffre d’affaires, qui a reculé de 1,3 % à 11,15 milliards d’euros en 2023.

Altice justifie ces pertes par sa stratégie de mettre fin aux promotions (SFR a supprimé ses offres de bienvenue sur les abonnements fibre, par exemple) et par l’intensité de la concurrence sur le marché français des télécoms. Cependant, les analystes estiment que cette situation n’est pas tenable sur le long terme et que SFR doit revoir sa stratégie.

Pour inverser la tendance, SFR pourrait redevenir plus agressif commercialement, en proposant des offres tarifaires plus attractives et en rétablissant des promotions. L’opérateur pourrait également s’inspirer de ses concurrents, comme Free et Bouygues Telecom, qui ont récemment connu un succès certain avec leurs nouvelles offres.

SFR enregistre une énorme perte d’abonnés © StreetPress

Mais la priorité d’Altice reste la réduction de sa dette, qui s’élève à 24,3 milliards d’euros. Pour ce faire, le groupe a déjà cédé ses data centers et est en passe de vendre sa filiale Altice Media (BFMTV et RMC). D’autres options sont sur la table, comme l’ouverture du capital de SFR ou la vente de XpFibre, son réseau de fibre optique.

Altice est également confronté à une enquête de la justice française sur des soupçons de corruption au Portugal. Le groupe se dit victime dans cette affaire et a écarté les fournisseurs mis en cause.

L’avenir d’Altice France dépendra de sa capacité à reconquérir des clients et à se désendetter. La nouvelle stratégie du groupe, qui devrait être dévoilée prochainement, sera scrutée de près par les observateurs du marché.