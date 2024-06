SFR : la 5G est offerte à tous les clients, les forfaits gagnent de la data

SFR fait une annonce choc : tous ses forfaits passent automatiquement à la 5G, à la mi-juin 2024, avec de la data supplémentaire. Un argument supplémentaire pour convaincre de nouveaux clients et fidéliser ceux qui sont déjà là face à de nombreuses résiliations.

Tous les forfaits SFR passent à la 5G, sans surcoût, avec de la data supplémentaire

Ce basculement sera automatiquement à la mi-juin 2024

Il ne restera qu’un forfait 4G+ à 5,99 euros/mois

Malgré ses déboires de plus en plus nombreux et une perte massive de clients, SFR essaie de faire plaisir aux clients pour en attirer de nouveaux. L’opérateur annonce que tous ses forfaits passent à la 5G à la mi-juin 2024 avec de la data supplémentaire. Il ne reste qu’un récalcitrant qui reste à la 4G+.

Tous les forfaits SFR basculent en 5G (sauf un)

Alors que la 6G fait ses premiers essais avec des vitesses impressionnantes, la 5G est bien démocratisée. Même les smartphones du milieu de gamme vendus à des prix attractifs sont compatibles avec le réseau. Dans les faits, la 4G n’a plus lieu d’être et comme l’annonce BFMTV, dont la maison mère Altice détient également SFR, l’opérateur passe tous ses forfaits en 5G. Et si vous vous posez la question : si votre smartphone n’est compatible qu’avec la 3G ou la 4G, vous aurez toujours accès à internet, rassurez-vous.

SFR annonce, au passage, que les forfaits gagnent tous en data. Par exemple, pour 15,99 euros/mois, accédez à 20 Go. Plus généreux, le forfait à 19,99 euros/mois, sans engagement, dispose de 200 Go de 5G. Il ne reste qu’un récalcitrant puisque le forfait 4G+ à 5,99 euros est maintenu avec 100 Mo de data.

Pour profiter de votre nouveau forfait 5G chez SFR si vous avez souscrit à un abonnement 4G : il n’y a rien à faire. L’opérateur s’occupe lui-même du basculement qui aura lieu à la mi-juin 2024. Bien évidemment, cette annonce forte est un argument de l’entreprise pour appâter de nouveaux clients suite à une hémorragie massive ces derniers mois. Sans oublier l’objectif de maintenir les abonnés déjà en place qui hésiteraient à résilier. SFR est dans une mauvaise passe et même le fait de couvrir 76% de la population en 5G, en avril 2024, ne suffit pas à sortir de la panade.