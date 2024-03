Meilleurs forfaits SFR : quel abonnement pas cher choisir ?

Comme tous les autres acteurs du secteur, SFR propose de nombreux forfaits différents. On retrouve des formules avec ou sans engagement et de même, les prix peuvent énormément varier d’un abonnement à l’autre. Il peut donc être difficile de s’y retrouver au milieu de ce large choix. Voici notre sélection des meilleurs forfaits SFR de 2023.

🤔 Qui est SFR ?

SFR pour Société Française de Radiotéléphone est un des opérateurs historiques aux côtés de Bouygues Telecom et Orange. D’ailleurs, l’entreprise a été pendant longtemps la seule véritable alternative à France Télécom. Quoiqu’il arrive, SFR est aujourd’hui un acteur majeur dans l’Hexagone. Il propose de nombreuses formules différentes pour ses forfaits mobiles et cela est également vrai pour les abonnements box Internet.

De plus, la firme est présente dans d’autres secteurs comme les médias avec Altice Media Group (RMC Sport, etc.). Dans tous les cas, voici les meilleures offres de forfaits mobiles chez SFR

👉 Forfait avec ou sans engagement ?

Comme ses concurrents, SFR propose aujourd’hui des formules avec et sans engagement. Longtemps réticente, l’entreprise a franchi le pas depuis quelques années, notamment à cause des abonnements proposés par Free qui lui ont fait perdre de la clientèle. Cependant, actuellement, la majorité des forfaits dans le catalogue de l’opérateur sont sans engagement. En effet, à quelques exceptions près, les abonnements avec engagement sont devenus rares.

D’un autre côté, il faut noter que quand vous y souscrivez, le prix risque d’automatiquement augmenter au bout d’un an. Alors il faut bien surveiller les dates, pour éviter les mauvaises surprises. En résumé, les 12 premiers mois sont en promotion tandis que les suivants ne le sont pas. Il peut donc être intéressant de changer de formule au bout d’un an.

D’autre part, il est toujours possible d’opter pour des forfaits qui vous engagent 24 mois et qui permettent d’obtenir une remise sur un smartphone.

📲 Acheter un smartphone chez SFR

Comme nous venons de le dire précédemment, les formules avec engagement sont le meilleur moyen pour bénéficier d’un tarif avantageux sur un futur smartphone. Notez bien que ces réductions sont uniquement réservées aux personnes ayant souscrit à un forfait avec engagement 24 mois. Avec ce système, vous allez obtenir une promotion sur votre abonnement pendant quelque temps, mais d’un autre côté vous allez devoir rembourser tous les mois votre smartphone. Mais en général, la démarche est financièrement rentable.

Si l’on doit évoquer le catalogue de smartphone proposé par SFR, on peut aisément dire que ce dernier est particulièrement complet. On trouve des appareils pour tous les budgets, de l’entrée de gamme aux modèles premium. De même, les iPhone et Samsung Galaxy sont tous disponibles sur le site de l’entreprise. Ensuite, il est également possible de bénéficier de meilleures réductions si l’on utilise le système de reprise d’un ancien mobile. Ici, tout va dépendre de l’état et du modèle envoyé. Cela est également valable si vous souhaitez renouveler votre forfait chez la marque.



Pour finir, en cas de pertes ou de vol, SFR s’assure de vous prêter un smartphone le temps que vous vous en procuriez un nouveau.

🧐 Quel est le meilleur forfait sans engagement de SFR ?

En ce moment, le forfait sans engagement le plus intéressant de SFR est celui à 15,99 €/mois. En effet, pour ce prix, vous pouvez compter sur une enveloppe de 100 Go de data avec la connectivité 5G. Même avec ce type de technologie, la quantité de données est amplement suffisante pour couvrir tous les usages. Bien évidemment, vous pouvez également compter sur les appels et SMS en illimités en France métropolitaine et dans les DOM. Cependant, les MMS en illimités sont réservés à l’Hexagone.

Notons également que les 100 Go de data sont utilisables en France comme en Europe. Une option rare chez les autres opérateurs qui proposent deux enveloppes différentes pour les déplacements à l’étranger. Cependant, prenez garde à l’augmentation des prix au bout de 6 mois. À la fin de cette période, le tarif de l’abonnement passe à 30,99 €/mois ce qui est une très mauvaise affaire. Il faut donc bien penser à résilier son forfait mobile avant le 6e mois.

🌍 Quel est le meilleur forfait international de SFR ?

Il est tout à fait possible de souscrire à un abonnement international chez SFR. Il existe plusieurs solutions, mais la plus intéressante reste celle avec 200 Go d’Internet en 5G à 34,99€/mois. Ce forfait est sans engagement, et est très intéressant pour les personnes ayant souscrit à une box Internet.

En effet, il est alors possible d’obtenir 20 euros de réductions par mois, ce qui fait descendre le prix à 14,99 €. Ici, vous pourrez communiquer, par exemple, avec l’Europe, les DOM, les États-Unis ou bien le Maghreb en illimité vers les fixes. Cependant, les SMS illimités sont uniquement valables vers l’Europe, les DOM, la Chine, le Canada et les USA. En résumé, si vous êtes déjà client SFR, c’est la meilleure formule en internationale. Cependant, si ce n’est pas le cas, il peut être intéressant de se tourner vers des opérateurs concurrents.



Dernier point, il est possible de souscrire à des « Pack séjour » pour des communications vers « les USA, Maghreb et Émirats ». Ici, les prix sont respectivement de 25, 25 et 30 euros. Cependant, ces offres sont limitées en contenu. Par exemple, le pack États-Unis donne uniquement accès à 20 minutes d’appels, 30 SMS et 200 Mo de data. Toutes ces formules sont valables pendant une semaine. En résumé, elles sont loin d’offrir un bon rapport qualité/prix, mais elles peuvent toujours dépanner.

📡 Quel forfait 5G choisir chez SFR ?

Actuellement, SFR propose plusieurs solutions pour les personnes voulant souscrire à un abonnement 5G. Bien évidemment, tout va dépendre de vos besoins en data, mais en général, chez Tom’s Guide nous conseillons le forfait avec 200 Go d’Internet à 34,99€/mois sans engagement. Dans tous les cas, vous avez accès à SMS/MMS et appels illimités depuis l’Europe et les DOM. SFR est, en général, un des opérateurs les plus chers depuis quelques années, donc difficile de trouver des tarifs plus avantageux si vous n’êtes pas déjà client de la marque.

D’ailleurs, pour les personnes ayant déjà un abonnement box Internet, il est possible de profiter de 20 euros de remise sur ce forfait mobile. Cela revient donc à 14,99 €/mois et dans le cas présent, il s’agit d’une excellente affaire. Comme nous allons y revenir un peu plus tard, une des solutions les plus intéressantes chez SFR est de souscrire à un forfait mobile et un abonnement box Internet pour obtenir des tarifs avantageux.

💰 Quel forfait SFR pas cher est le meilleur ?

Si on ne voit pas l’utilité de souscrire à une formule avec Internet, alors, il est possible de faire baisser la facture. En effet, si votre budget est limité, alors nous recommandons la formule sans engagement à 4€/mois. Elle donne accès à 100 Mo de data, 2 heures d’appels et SMS/MMS illimités. D’ailleurs, pour les abonnés SFR, cet abonnement est gratuit pendant 6 mois puis passe à 3,99€/mois. Cependant, une nouvelle fois avec cette marque, au bout de 6 mois pour les non-abonnés box, le prix passe à 7,99€/mois. Honnêtement, à ce tarif, on vous conseillera de résilier et de chercher une autre formule chez SFR ou ailleurs.

Dernier point, pour rappel, il va vous coûter 10 euros pour obtenir une nouvelle carte SIM (triple découpe) et cela, peu importe votre forfait mobile. Bien évidemment, il est possible de conserver son numéro en transmettant le code RIO.

📱 Forfait SFR ou RED by SFR : lequel choisir ?

RED by SFR est la filiale low cost de SFR. Elle propose un choix limité de forfaits mobiles, mais ces derniers disposent de tarifs très avantageux. Ils sont tous sans engagement et toutes les démarches se font directement en ligne. Par exemple, le forfait 200 Go en 5G est à 17,99 €/mois chez RED contre 34,99 €/mois chez la maison mère. De plus, la seule différence notoire est l’enveloppe de data à l’étranger qui est de 32 Go contre 100 Go chez SFR. Les services proposés sont également plus limités, mais si vous êtes à la recherche d’un simple forfait mobile sans engagement, alors les formules RED sont faites pour vous.



✍️ Est-il intéressant de souscrire à un forfait mobile + box Internet ?

SFR est réputé pour ses forfaits mobiles onéreux. Cependant, il y a un moyen de faire baisser la facture chaque mois. Il suffit de souscrire à un abonnement box Internet et mobile en même temps. En effet, des forfaits à 34,99 €/mois avec 200 Go en 5G passent alors à 14,99 €/mois si vous êtes un client box. De même, ces réductions sont toujours valables après la période de 6 mois à tarif réduit.

En résumé, SFR offre de nombreux avantages aux personnes étant entièrement équipées chez l’opérateur. De plus, il est même possible de partager les Go de son forfait directement avec les membres de sa famille. Si vous êtes à la recherche d’une solution mobile et Internet pour toute la famille, alors SFR est un des acteurs avec les formules les plus avantageuses.

Comme tous ses concurrents, SFR propose plusieurs façons différentes de contacter son service client. On peut appeler ce dernier, ou même utiliser un système de chat.

Composer le 1023 depuis un mobile ou un poste fixe. Le service technique client est ouvert de 8 heures à 21 heures du lundi au dimanche. Cependant, le service client commercial est uniquement disponible du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.

Le service technique client est ouvert de 8 heures à 21 heures du lundi au dimanche. Cependant, le service client commercial est uniquement disponible du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures. Composer le 09 70 83 1023 depuis un mobile et un poste fixe. Il donne accès aux mêmes services que le 1023, mais c’est le seul numéro utilisable depuis l’étranger. C’est un point important à savoir en cas de souci lors d’un déplacement. Sinon les disponibilités sont identiques.

Il donne accès aux mêmes services que le 1023, mais c’est le C’est un point important à savoir en cas de souci lors d’un déplacement. Sinon les disponibilités sont identiques. Utiliser le ChatBot SFR, via le site ou l’application mobile. Ce dernier peut, au besoin, vous mettre directement en relation avec un conseiller.



En règle général, le service client de SFR se montre assez réactif et prompt à vous aider pour régler vos problèmes. D’un autre côté, il n’a pas non plus aussi bonne réputation que celui de son concurrent Free.

Si vous avez souscrit à un forfait mobile sans engagement, alors les démarches de résiliation sont simples. Cependant, il y a deux cas de figure à prendre en compte.

Conserver votre numéro : dans cette situation, vous allez devoir transmettre votre code RIO à votre nouvel opérateur. Ce dernier va alors s’occuper des démarches pour mettre fin à votre contrat SFR et assurer la portabilité de votre ligne.

dans cette situation, vous allez devoir transmettre votre code RIO à votre nouvel opérateur. Ce dernier va alors s’occuper des démarches pour mettre fin à votre contrat SFR et assurer la portabilité de votre ligne. Ne pas conserver son numéro : il suffit de contacter le service client SFR qui va alors vous indiquer les démarches à suivre. Ce dernier va alors vous indiquer l’adresse à laquelle envoyer votre lettre de résiliation. En moyenne, il faut 10 jours pour votre ligne soit fermée.

