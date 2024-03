SFR met fin aux offres de bienvenue sur la fibre : les prix des abonnements augmentent

© Envato

Un signe de plus que SFR et sa maison-mère Altice sont dans la tourmente ? Une chose est sûre, l’opérateur rouge met fin aux offres de bienvenue pour ses nouveaux clients. Alors que SFR n’a de cesse d’augmenter les prix des abonnements mobiles de ses clients, provoquant la grogne et leur fuite chez la concurrence, c’est une nouvelle décision radicale que prend l’opérateur.

Il n’y a pas si longtemps, les nouveaux abonnés à la fibre de SFR (qu’elle essaye actuellement de revendre pour 10 milliards d’euros) pouvaient prétendre à un prix plus avantageux au moment de la souscription, de la même manière que les abonnés mobile. C’est maintenant terminé. Déjà en 2023, SFR avait suivi son concurrent Orange en réduisant la période de bienvenue d’un an à 6 mois sur toutes ses offres.

SFR est maintenant le premier à franchir le Rubicon en supprimant tout simplement ces offres et propose seulement un tarif unique, valable dès la souscription. Mettre fin aux offres bienvenue n’est pas objectivement une mauvaise chose pour le consommateur. Par exemple, si l’offre consiste à mettre un prix très bas, puis à l’augmenter drastiquement au bout de six mois, un prix plus stable peut se traduire par un tarif à l’année plus avantageux.

SFR augmente le prix de ses abonnements à la fibre à l’année

Mais nous sommes chez SFR. Vous vous en doutez bien, la fin des offres de bienvenue signifie effectivement une augmentation des prix à l’année. Nous parlons ici seulement de la fibre et non pas des offres mobiles. Voici un petit récapitulatif en tableau des prix pratiqués auparavant, des nouveaux prix et du pourcentage d’augmentation pour un an d’abonnement.

Offre Ancien Prix Nouveau Prix Augmentation pour un an d’abonnement (%) Fibre Starter 22,99 €/mois pendant 6 mois puis 34,99 €/mois, soit 347,88 € / an 29,99 €/mois, soit 359,99 €/an 3,48 % Fibre Power 29,99 €/mois pendant 6 mois puis 39,99 €/mois, soit 419,88 €/an 36,99 €/mois, soit 443,38 €/an 5,6 % Fibre Premium 35,99 €/mois pendant 6 mois puis 46,99 €/mois, soit 497,88 €/an 44,99 €/mois, soit 539,88 €/an 8.44 %

Pour les clients qui souhaitent souscrire à une offre Fibre Premium, l’augmentation n’est pas des moindres. SFR prend ainsi davantage à ses nouveaux clients les plus riches et contient l’augmentation pour les plus modestes. SFR, un opérateur de gauche comme le voudrait sa couleur rouge symbolique ?

Difficile en tous cas de voir comment l’entreprise compte rameuter le chaland. Déjà que SFR a augmenté ses tarifs au lieu de faire des promotions pour le Black Friday, l’opérateur n’essaye même plus de séduire les nouveaux clients avec de jolis chiffres. Cependant on se demande si la nouvelle grille tarifaire est valable aussi pour les anciens clients : cela signifierait que le prix de leur abonnement baisse ! De quoi les garder fidèles plus longtemps.