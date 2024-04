Orange : surprise, l’opérateur baisse le prix de deux abonnements à la fibre

© Orange

Mauvaise nouvelle cette semaine pour les abonnés Bbox, puisque Bouygues Telecom annonce l’augmentation du prix de ses abonnements. Un coup dur pour les clients surtout après une première hausse appliquée pas plus tard qu’en février dernier.

De son côté, Orange aussi facture à ses abonnés quelques euros de plus sur ses offres Open depuis le début du mois avril. Une fois n’est pas coutume, l’opérateur va cette fois baisser le tarif promotionnel de deux de ses abonnements fibre.

Orange baisse le prix de deux abonnements fibre pour les nouveaux abonnés

Voilà une belle opportunité pour les nouveaux abonnés Orange. L’opérateur vient d’appliquer une baisse des tarifs promotionnels de ses offres Livebox Up et Livebox Max. La première passe de 33,99 € à 29,99 € par mois pendant six mois (puis 51,99 €), soit une baisse assez significative de 4 euros.

Quant à la Livebox Max, les nouveaux abonnés ne payeront plus que 34,99 € par mois au début de leur abonnement au lieu de 39,99 €. Là encore, le tarif standard, toujours de 57,99 € après cette période promotionnelle, n’évolue pas. Est-ce qu’Orange tente de relancer un nombre d’abonnements en baisse pour ses deux box ? Difficile à dire.

Notez que ce jeudi 11 avril, Orange a aussi lancé une nouvelle offre fibre nommée Just Livebox. Comme son nom l’indique, cet abonnement sans TV permet à l’opérateur de proposer un accès Internet rapide à seulement 19,99 € par mois pendant deux trimestres.

Attention, en souscrivant à la Just Livebox, vous ne bénéficiez « que » de la Livebox 5 avec un débit montant et descendant de 400 Mb/s. Pour profiter d’un meilleur débit, il faut vous tourner vers un abonnement un peu plus onéreux, notamment ceux dont Orange vient de baisser le prix. Rappelons qu’Orange teste aussi une application pour remplacer ses box TV en ce moment grâce au concours de certains de ses clients.