Xiaomi pourrait reprendre le partenariat de Huawei avec Leica pour la partie photo de ses smartphones

Sur son compte Weibo, Brian Shen Yi Ren a déclaré que le partenariat entre Huawei et Leica n’avait pas été reconduit, et que Leica chercherait actuellement à s’associer avec un autre fabricant.

Smartphone Huawei et Leica – Crédit : Alex Escu / Unsplash

Après des années de partenariat, il semble que Leica et Huawei ne travailleront plus ensemble après la sortie du Huawei P50 Pro, dont des images officielles ont déjà été dévoilées. En effet, on pouvait remarquer au dos du smartphone que le logo de Leica était toujours présent, mais ce ne sera pas le cas des futurs modèles.

D’après les informations de l’ex-vice-président d’OPPO, Leica pourrait bientôt conclure un nouveau partenariat avec Xiaomi, Honor, ou Sharp. D’après lui, un fabricant avec un logo orange serait sur le point de conclure l’affaire, ce qui laisse penser que c’est bien Xiaomi qui a réussi à prendre la place de Huawei.

Leica ne reconduit pas son partenariat avec Huawei

Leica et Huawei s’étaient associés à l’occasion de la sortie du Huawei P9 en 2016. Depuis, le fabricant spécialisé en photo avait contribué à améliorer la partie photo des smartphones haut de gamme de Huawei. Cela avait permis à ce dernier d’occuper chaque année la première place des classements comme celui de DXOMARK.

Après une collaboration étroite qui a duré 5 ans, les deux parties auraient décidé de ne pas reconduire le partenariat. On imagine que cela est dû aux sanctions américaines, qui ont poussé Huawei à abandonner les services de Google et à réduire fortement sa production de smartphones. En effet, le fabricant ne figure même plus dans le TOP 5 des fabricants de smartphones les plus populaires au monde au premier trimestre 2021.

Puisque les sanctions contre Huawei ne devraient pas être levées sous l’administration Biden, Leica chercherait à s’associer avec un autre fabricant, et pourrait bien se tourner vers Xiaomi. Par conséquent, si ce partenariat se concrétise, on imagine qu’il pourrait être annoncé à l’occasion de la sortie du Xiaomi Mi 12 l’année prochaine. Le géant chinois ne serait pas le seul à posséder un tel partenariat, puisque OnePlus s’est récemment associé à Hasselblad pour ses OnePlus 9, et Vivo collabore de son côté avec Zeiss sur ses Vivo X60.

[ Breaking ]

Contract between Leica & Huawei is ended now.



Xiaomi, Sharp & Gionee may sign new contract with Leica. pic.twitter.com/nJ6M2PZirk — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 14, 2021

Source : @yabhishekhd