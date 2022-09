Si Breaking Bad était un Pixar, voici à quoi il ressemblerait (vidéo)

Si Breaking était un dessins animé Pixar – Crédit : YouTube Not Default Cartoons

Pixar est connu pour ses dessins animés cultes à l’instar de Toy Story, Là-haut, Ratatouille ou plus récemment de Soul et d’Alerte Rouge. Des films d’animation qui sont évidemment à des années-lumière d’une série dramatique comme Breaking Bad. C’est justement ce qui a amusé Andrew Chaushesku de la chaîne YouTube Not Default Cartoons. Celui-ci est parvenu à fusionner la charte graphique du studio avec l’intrigue hardcore de la série signée Vince Gilligan.

Il vient ainsi de publier un trailer donnant vie aux personnages de Breaking Bad en les animant façon Pixar. On peut ainsi redécouvrir des scènes de la saison 1 saupoudrées d’une musique joviale. Les personnages comme Walter White et Jesse Pinkman ont des visages doux et arrondis. Le tout forme un ensemble absurde quand on connait l’intrigue terrible qui se noue dans la série. On pourrait ainsi presque croire que tout se finira bien à l’instar des autres films Pixar orientés pour la famille.

À lire > Breaking Bad : Pourquoi le nombre d’épisodes dans la série est important ?

Quand Breaking Bad devient un Pixar

Pour rappel, Breaking Bad se focalise sur Walter White, professeur de chimie qui apprend subitement une nouvelle dramatique. L’homme souffre d’un cancer du poumon en phase terminale. Alors que son temps est compté, il se lance dans le trafic de méthamphétamine afin d’offrir un héritage juteux à sa famille. Mettant à profit ses compétences de chimiste, il s’associe avec un ancien élève devenu dealer à la petite semaine.

Longue de cinq saisons, la série a été un énorme succès, décrochant de nombreuses récompenses. Elle a même eu le droit à un spin-off centré sur l’avocat corrompu Saul Goodman. D’ailleurs, la dernière saison de Better Call Saul a permis de résoudre l’un des plus grands mystères de Breaking Bad. Le final intégrait même une référence subtile à la série que les fans de la première heure ont repéré avec délice.

Vous pouvez découvrir le trailer de « Breaking Bad Pixar » ci-dessous :