Alerte Rouge : pourquoi le nouveau film Pixar se déroule-t-il en 2002 ?

Disponible depuis vendredi dernier sur Disney+ comme ses prédécesseurs Soul et Luca qui avait séduit un large public, Alerte Rouge est le nouveau film d’animation des studios Pixar. C’est aussi le premier film Pixar à avoir été réalisé entièrement par une réalisatrice, en l’occurrence Domee Shi. À la tête du vingt-cinquième long métrage de Pixar, Domee Shi a choisi qu’il se déroule en 2002.

Un Tamagotchi dans la bande-annonce de Alerte Rouge – Crédit : Pixar

Cette année n’est pas couramment choisie dans le cinéma, mais elle a une signification bien particulière pour la réalisatrice. Le film Pixar nous plonge dans une époque à l’aube d’un boom technologique. Domee Shi est nostalgique de cette période qu’elle a vécu en étant adolescente elle-même.

À lire aussi > Disney+ : notre sélection des meilleurs films et séries à regarder en famille

La réalisatrice d’Alerte Rouge est nostalgique de cette période avant l’explosion des smartphones et des réseaux sociaux

La réalisatrice a expliqué que « la raison est que j’ai des souvenirs tellement nostalgiques et précieux de cette époque, et j’ai pensé que ce serait amusant de donner vie à cette période en l’apportant sur grand écran dans un film d’animation ». Dès les premières secondes de la bande-annonce ci-dessous, on se rend tout de suite compte de la période du film. En effet, la protagoniste se rend à l’école avec un Tamagotchi accroché à son sac à dos. Ce porte-clés électronique avec un animal de compagnie virtuel était très populaire à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Alerte Rouge aborde le thème du passage de l’enfance à l’adolescence. La protagoniste est Mei Lee, une fille de 13 ans qui est « tiraillée entre rester une enfant obéissante ou sombrer dans le chaos de l’adolescence ». Mei Lee découvre qu’elle se transforme en panda roux géant dès qu’elle n’arrive plus à contrôler ses émotions, que ce soit le stress ou la colère.

Le fait que le film se déroule en 2002 n’impacte pas l’histoire, mais nous rappelle comment était la vie des jeunes à cette époque. En effet, Domee Shi a précisé que « la technologie se trouvait à un moment très intéressant parce qu’elle était plutôt moderne et pourtant pas si distrayante, vous savez ? ». Dans le film, Mei Lee et ses amies ne passent pas leur temps libre sur des écrans, mais plutôt à bavarder entre elles. Les réseaux sociaux sont totalement absents du film et ce n’est pas plus mal. Alerte Rouge est ainsi une sorte de capsule temporelle à voir en famille qui permet aux plus jeunes de découvrir cette époque et aux plus âgés de s’en souvenir avec nostalgie.

Source : CBR