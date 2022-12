Sonic : plusieurs sets LEGO seraient prévus en 2023

Au début de l’année, LEGO a lancé le set Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone (#21331). Avec plus de 1 000 pièces et des détails de jeu authentiques, ce set Sonic s’adresse aux passionnés adultes de la célèbre franchise et des petites briques colorées. Néanmoins, il semblerait que LEGO n’ait pas prévu de s’arrêter là. Selon le compte Instagram PromoBricks réputé pour ses sources, le fabricant danois de jouets va commercialiser 5 nouveaux sets de Sonic le 1er août 2023.

Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone © LEGO

LEGO sort régulièrement de nouvelles boîtes basées sur des jeux vidéo, des films et d’autres licences. Le premier set LEGO de Star Wars sorti en 1999 coûte aujourd’hui une fortune. Les collectionneurs sont prêts à dépenser plusieurs milliers de dollars pour se l’offrir. Quant à Sonic, le petit hérisson bleu a regagné en popularité avec la sortie de deux films en 2020 et en 2022. Sega et Paramount Pictures ont d’ailleurs confirmé la sortie de Sonic 3 pour décembre 2024. Il ne faut pas non plus oublier le nouveau jeu en monde ouvert Sonic Frontiers sorti sur consoles et PC.

Les 5 sets LEGO de Sonic coûteront entre 29,99 et 99,99 $

Nous n’avons pas encore plus d’informations sur les 5 sets LEGO de Sonic qui sortiront l’année prochaine. PromoBricks a seulement partagé le numéro des boîtes ainsi que leur prix :

#76990 : 29,99 $ avec 292 pièces ;

#76991 : 39,99 $ ;

#76992 : 49,99 $ ;

#76993 : 59,99 $ ;

#76994 : 99,99 $.

Si les nouvelles boîtes sont similaires au premier set sorti cette année, il faut s’attendre à des boîtes destinées aux plus grands. En effet, le set actuel est prévu pour les 18+ avec ses 17 cm de haut, 36 cm de large et un présentoir pour l’exposer. Il comprend une figurine Sonic, Dr Eggman et l’Eggmobile.

D’ailleurs, ce set provient de Lego Ideas. Cela signifie qu’il a été imaginé par un fan. Il a reçu suffisamment de votes de la communauté pour être évalué par le fabricant danois qui a décidé de le commercialiser.

Source : VGC