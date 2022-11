Le premier set LEGO Star Wars de l’histoire coûte désormais une fortune !

Le premier set LEGO jamais sorti mettait en scène Vador et Luke dans leur duel final sur l’Étoile de la Mort II. Il se revend désormais à prix d’or.

Un set rare qui fera baver les collectionneurs de briques © YouTube MandRproductions

Star Wars est devenu un thème incontournable dans l’univers LEGO. Les plus nostalgiques seront curieux de savoir quel était le premier ensemble lancé par le fabricant danois. Retournons ainsi en 1999, des décennies avant l’arrivée des ensembles Razor Crest et N-1 Starfighter sur les étals. En marge de la sortie de La Menace Fantôme, LEGO lance ses premiers set LEGO à l’instar du Landspeeder (7110), du Anakin’s Podracer (7131) ou encore du mythique X-wing Fighter (7140).

Des mois avant leur lancement, un tout premier kit se retrouve entre les mains d’une poignée de privilégiés. Au Toy Fair de février 1999, LEGO distribue quelques exemplaires d’un set promotionnel afin de teaser son partenariat avec Lucasfilm. À l’arrière de la boîte, on peut admirer des images du X-wing Fighter et du Tie Advanced revisités à la sauce LEGO. À l’intérieur, une petite plateforme de briques est surplombée par des figurines de Luke et Vador en plein duel.

Star Wars LEGO : un set cultissime

Vu que les premiers kits de la collection ont été commercialisés en mai 2019, il s’agit du tout premier ensemble LEGO Star Wars de l’histoire. Grand amateur de briques devant l’éternel, MandRproductions a dépensé la coquette somme de 5 501 $ pour se l’offrir. Un autre collectionneur nommé rarest_lego_minifigures aurait quant à lui payé près du double pour obtenir le produit collector.

Le groupe LEGO n’a jamais révélé combien d’exemplaires de cet ensemble promotionnel ont été produits. MandRproductions avance le nombre de 200 tandis que rarest_lego_minifigures estime qu’il n’y en a pas plus d’une centaine. La vidéo de présentation a en tout cas émoustillé les abonnés du YouTubeur, fascinés de voir un objet aussi iconique de l’histoire de LEGO Star Wars.

Certains ont repéré des détails esthétiques qui détonnent avec les standards actuels : « Les lames des sabres laser sont arrondies et non plates comme celles que nous avons aujourd’hui », pointe un internaute. « Je me demande si le sabre laser de Vador n’est pas qu’une antenne Lego coupée manuellement (design 3957) en rouge transparent », s’interroge un autre.

