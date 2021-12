Lego Ideas Sonic : le set de la Green Hill Zone (21331) en briques est officiel !

Après une fuite la veille de Noël sur le site mexicain Mercado Libre et rapportée par VideoGamesChronicles, Lego officialise son set Lego Sonic. Jusqu’alors, on n’avait pu rencontrer Sonic que dans une boîte Lego Dimensions, le jeu vidéo mêlant vraies briques et briques virtuelles. Aujourd’hui, la mascotte de Sega s’offre une boîte entière. Nommée LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone, elle reproduit une petite partie de la Green Hill Zone, le premier niveau du jeu originel cher aux fans de Master System et Mega Drive.

LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone – Crédit : Lego

Comprenant 1125 pièces, ce set Sonic regorge de détails qui enchanteront les amoureux de Sonic. On y retrouve un Moto Bug et un Crabmeat, deux ennemis emblématiques de Sonic The Hedgehog. Les couleurs classiques du premier niveau du jeu sont fidèlement représentées, avec un design rassemblant un pont et l’un des fameux looping, anneau de vitesse qui avait à l’époque relégué Mario dans la classe tortue. Ajoutons la présence aussi de l’ennemi juré de Sonic, le Dr Robotnic (Eggman) installé dans son vaisseau, l’Egg Robot. Ne manque plus que la boule chaînée accrochée à ce dernier pour que ce boss colle avec celui de la fin de la Green Hill Zone. A la vue des premières images, on se réjouit du résultat. A l’instar du Bloc Point d’interrogation Lego Mario que nous avons testé, il semblerait qu’il n’y ait pas d’autocollant dans ce set, mais uniquement des pièces décorées en usine. Une exception a peut-être été faite pour le visage du Moto Bug avec deux versions possibles. En revanche, le visage du Dr Robotnik nous paraît assez raté sur sa partie basse. A voir éléments en main.

Deux versions possibles pour le Moto Bug – Crédit : Lego Eggman nous paraît assez raté dans ce set Sonic – Crédit : Lego

Enfin, ce set 21331 inclut une minifigure inédite de Sonic que l’on ne peut obtenir qu’avec lui. Une fois construite la Green Hill Zone tient sur un espace de 17 x 36 x 6 cm. Elle utilise une construction modulaire qui lui permet d’être accrochée à d’autres sets Lego Sonic.

LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone – Crédit : Lego

On pense aussi aux boîtes Lego Mario. Interactives, elles pourraient matcher avec ce niveau de Sonic. Malheureusement, on doute que Lego ait ajouté dans cette boîte les pièces de liaison nécessaires pour reconnaître le Mario électronique de son autre gamme. Néanmoins, rien n’empêche les joueurs de déplacer ces éléments sur leur nouvelle construction pour mêler les deux univers. Et ce ne serait pas une gageure, Nintendo accueillant Sonic dans un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques.

Sonic arrive chez Lego grâce au programme Ideas

Appartenant à la gamme Ideas, ce set est issu de l’imagination d’un fan, Viv Grannell, un Britannique de 24 ans. Retenu par Lego en février 2021, après avoir reçu 10 000 votes positifs, ce projet voit le jour dans une version commerciale. Comme la plupart des sets Lego Ideas, il s’agit-là d’une construction plus à vocation d’exposition que de jeu. Grannell déclairait début 2021 que « je m’intéresse au monde de Sonic depuis que je suis née ou presque, et il correspond tellement bien au système LEGO que j’ai passé près d’un an à rallier le soutien suffisant pour que tout cela arrive. 10 000 personnes qui valident mon idée, c’est déjà impressionnant même avec l’aide de mes amis et de ma famille, mais la voir sélectionnée pour entrer en production est le secret le plus excitant que j’ai jamais eu à garder ! «

Le projet originel Lego Sonic de Grannell – Crédit : Viv Grannell La version commerciale de Lego – Crédit : Lego

Il est intéressant de noter que de grosses différences séparent le projet originel de Grannell de la version finale. Lego a largement remanié le plan. Exit le Dr Robotnik sous forme de mecha ou ses multiples sous-fifres robotiques. Lego s’en est tenu à une reproduction plus fidèle de la Green Hill Zone.

LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone sera disponible dès le 1er janvier 2022 au prix de 69,99 €.