Sony développe discrètement une manette DualShock pour smartphone

Le brevet a été publié par la division japonaise de Sony Interactive Entertainment la semaine dernière avec un design ressemblant à une version fractionnée du contrôleur Dualshock de la PlayStation 4 plutôt qu’au DualSense de la PS5. Dans la conception, les poignées gauche et droite du contrôleur sont divisées, la section du pavé tactile étant remplacée par un espace pour un smartphone.

Montage incluant un schéma de l a manette présent dans le Brevet déposé par Sony – Crédits : Sony

Cet espace pourrait d’ailleurs être modulable selon la taille de l’appareil y étant placé, car le dispositif aurait « une partie de tige qui peut être inclinée par l’utilisateur, et détecter la direction d’inclinaison et la quantité d’inclinaison de la partie de tige ».

Notre smartphone transformé en Playstation

Si le projet se concrétise un jour, il sera certainement possible de jouer à des jeux estampillés PlayStation sur un smartphone via Remote Play ou via Cloud, tout comme le propose actuellement Microsoft grâce à son offre Xbox Cloud Gaming. Cela confirmerait une nouvelle fois l’intention de la multinationale japonaise de s’affirmer sur le marché des jeux mobiles.

En effet nous savons déjà que Sony veut adapter ses franchises PlayStation sur Android et iOS avant mars 2022. À ce propos le PDG de Sony a déclaré : « PlayStation a un gros catalogue de licences first-party qui peuvent être adaptées sur mobile et servir de complément à nos jeux AAA ou à nos jeux service. Nous explorons le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l’écoute ».

Sony ne peut pas passer à coté du marché des jeux sur mobile

Il est pour l’instant impossible de déterminer la date de sortie ni même si le produit va réellement voir le jour dans le commerce. Néanmoins, il est plus que vraisemblable que cette manette voit le jour avec d’autres innovations dédiées aux jeux sur smartphones. Car les plateformes pour mobile ont un énorme potentiel. Selon une étude récente produite par Sony,ils ont généré 121 milliards de dollars dans le monde en 2020. En face il y un marché de 62 milliards de dollars pour les jeux sur consoles et 42 milliards de dollars pour les jeux sur PC. On peut donc facilement comprendre la nouvelle stratégie de Sony.

N’oublions pas non plus que le marché va s’orienter dans les années qui viennent sur la réalité virtuelle. Dans cette idée, ces innovations pour mobiles sont une étape intermédiaire avant une fusion entre consoles, smartphones et casques (lunettes) de réalité virtuelle/augmenter. Apple, qui ne veut pas perdre sa place de précurseur est d’ailleurs déjà en train de développer un casque autonome (ne nécessitant pas un smartphone ou une console connectée). La firme devrait arrêter de produire des iPhone d’ici 10 ans. Le futur est en marche…

Source : Ubergizmo