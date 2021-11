Apple devrait arrêter de produire des iPhone au cours des 10 prochaines années.

Apple devrait abandonner l’iPhone et le remplacer par la réalité augmentée pour suivre l’évolution de nos technologies.

Cela fait quelques années qu’Apple a modifié sa stratégie pour ajouter des services au sein de ses produits matériels et logiciels. En plus de nombreux objets intelligents comme des colliers, des bracelets et des porte-clés, les rumeurs parlent d’investissement massif dans des outils de réalité augmentée (AR).

L’iPhone n’aurait plus beaucoup d’avenir – Crédits : pixabay

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo estime que l’avenir d’Apple est lié à la réalité augmentée et au succès du premier casque AR d’Apple qui devrait être lancé en 2022. Plus précisément, cette décision pourrait prendre forme si le casque Apple AR parvient à atteindre 1 milliard d’utilisateurs en 10 ans.

Kuo déclare : « Actuellement, il y a plus d’un milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone. Si l’objectif d’Apple est de remplacer l’iPhone par l’AR dans dix ans, cela signifie qu’Apple vendra au moins un milliard d’appareils AR d’ici dix ans. »

Un casque de réalité augmente autonome

D’après les rumeurs, leur prochain casque AR devrait être doté de compétences informatiques de niveau Mac, ce qui éliminera le besoin de prise en charge par un autre appareil. Pour ce faire, Apple s’appuierait sur sa puce M1 qui est très prometteuse. Tout porterait notamment à croire qu’Apple le lancerait à un prix de 1000 dollars. Véritable concentré de technologies, ce casque serait également le plus léger du marché.

Une révolution technologique mondiale

C’est rumeurs n’ont rien d’irréaliste. On assiste actuellement à un virage soudain d’une grande partie de l‘industrie. Facebook, se nomme maintenant Meta en référence au développement intensif du Metaverse et Unity investit dans le Metaverse en achetant le studio d’effets visuels de Peter Jackson. Et ces exemples ne sont que des cas parmi tant d’autres.

Néanmoins, la migration ne se fera pas du jour au lendemain. Dans un premier temps, les entreprises travaillent sur des modèles qui nécessitent la connexion filaire (ou non) à un autre appareil comme un ordinateur ou un smartphone. Mais si les rumeurs sont justes, Apple devrait déjà être en avance sur ses concurrents avec son casque autonome.

Source : Screenrant