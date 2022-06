Sony H3, H7, H9 : de 100 à 300 €, les trois casques gamer INZONE

Jusqu’alors, il fallait en passer par la marque PlayStation pour avoir du matériel gaming chez Sony. Désormais, il faudra compter avec INZONE. Trois casques audio lancent les hostilités : les H3, H7 et H9. Une montée en gamme de 100 à 300 € avec du son spatial, de la réduction de bruit active et du Bluetooth.

Sony INZONE H9 ©Sony

Ces casques peuvent être utilisés sur PS4 ou PS5, mais ils sont avant tout taillés pour le PC avec notamment un logiciel de gestion nommé INZONE Hub qui permet d’adresser les fonctions desdits casques.

Trois casques avec Son Spatial 360° pour Jeu

La technologie commune aux trois casques INZONE, c’est le Son Spatial 360° pour Jeu de Sony. Elle reproduit un son enveloppant à partir d’une source à plusieurs canaux. Pour une expérience personnalisée, Sony propose une analyse de l’oreille via le smartphone, option que l’on a déjà rencontrée sur ses casques et écouteurs. Le son spatial de Sony n’est fonctionnel que sur PC, s’activant via l’INZONE Hub. Sur PS5 on profite du Tempest Audio (fonctionnel avec n’importe quel casque stéréo).

Les H3, H7 et H9 arborent à peu de choses près le même design. Ils sont tous pourvu d’un micro non escamotable et non rétractable. Il peut simplement être relevé sur l’arceau. Sur les trois modèles, il est certifié Discord.

INZONE H3 : le modèle filaire

Le H3 est un casque filaire. À 100 €, il s’ancre dans l’entrée de gamme de Sony. Il a des coussinets en nylon.

Sony INZONE H3 ©Sony

INZONE H7 : sans fil avec Bluetooth

En montant en gamme, on passe à 250 € sur le INZONE H7. Là, on gagne quelques fonctions avec un modèle sans fil, sur batterie non amovible. Sony annonce 40 heures d’autonomie pour ce modèle. Il est aussi équipé d’une puce Bluetooth utilisable pour le chat en équipe ou pour ne pas manquer un appel bien que l’on soit en plein jeu, par exemple. Comme sur le H9, une molette de volume permet de moduler le volume du jeu et du Bluetooth.

Sony INZONE H7 ©Sony

INZONE H9 : casque gaming avec réduction de bruit active

Enfin, le INZONE H9 représente la crème de la gamme. Un casque avec coussinets en similicuir pour « un plus grand confort », selon Sony. Pour notre part, nous utilisons un Steelseries Artics 9 en nylon depuis deux ans, sans aucune gêne.

L’autre ajout de ce H9, c’est la réduction de bruit. Pour 300 €, on a une réduction de bruit active. Sony est allé piocher dans ses autres gammes audio pour cela. On retrouve ainsi la même technologie de double capteur de bruit que dans ses casques de la série 1000X. Pour connaître la qualité de leur ANC, on imagine que le résultat sera de bonne tenue sur le INZONE H9. Un mode « ambiant » est aussi disponible. Il inverse les micros pour entendre le monde extérieur.

Sony INZONE H9 ©Sony

Comme le H7, il est sans fil. Sony annonce cependant une autonomie plus faible avec celui-ci : 32 heures, réduction de bruit désactivée. Donc moins si on l’enclenche.

Les casques INZONE face à la concurrence

Les INZONE H3, H7 et H9 seront disponibles en juillet. Notons qu’ils se confronteront à un marché déjà bien installé. Logitech ou encore Steelseries ont de sérieux arguments sur ce terrain. Mieux, leurs modèles sont potentiellement plus concurrentiels avec des prix en baisse.

On pense au G935 de Logitech, un casque sans fil 7.1 qui se trouve à moins de 120 € en promo. Idem pour l’Artics 9 cité plus haut. À moins de 200 €, il offre du Bluetooth, un son surround DTS et un micro Discord, pour moins cher donc que le H7. Il faudra attendre les tests de la gamme INZONE pour voir ses capacités en pratique.