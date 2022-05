Test Sony WH-1000XM5 : sans doute le meilleur casque ANC, mais à quel prix !

9/10 Sony WH-1000XM5 409,99€ > Darty On aime L’une des meilleures réduction de bruit active du marché

Nouveau design plus fin et élégant

Bluetooth multipoint

Excellente qualité des appels téléphoniques

Housse de transport bien pensée, légère et compressible

Packaging en matériaux recyclés avec zéro plastique On n’aime pas Léger point de pression au sommet du crâne

Le prix nettement en hausse en comparaison du WH-1000XM4 à sa sortie (380€)

Arceau non pliable, mais très souple

Coussinets toujours pas amovibles Verdict : Je valide le nouveau design à 97% ! Avec plus de légèreté et de finesse, on ne peut que l’aimer. Les 3% qui manquent sont pour le mini point de pression exercé sur le haut du crâne, l’arceau non pliables et les coussinets non amovibles. Rien de très grave mais on recherche toujours la perfection ! Côté specs, tout est au rendez-vous avec une ANC toujours aussi efficace, un son dynamique, clair et précis, un bluetooth multipoint et les codecs qu’il faut pour un son de qualité quasi Hi-Res. Par contre il faudra débourser encore un peu plus pour s’offrir le nouveau Sony WH-1000XM5, en comparaison avec son prédécesseur, même s’il n’est pas le plus cher de la gamme de casques circum auriculaire avec ANC.

Le casque Sony WH-1000XM5 arrive deux ans après la sortie du WH-1000XM4 pour tenter de rester sur le podium des meilleurs casques avec réduction de bruit aux côtés du Bose Headphone 700 et de l’Apple Aipords Max. Challenge relevé avec un casque au design joliment revisité et une réduction de bruit toujours aussi efficace.

Sony WH-1000XM5 – Crédits : Cécile Dard / Tom’s Guide

Le nouveau Sony a tout pour plaire avec en plus de son nouveau design et de son excellente réduction de bruit active, les bons codecs pour le son, une autonomie annoncée de 30 heures et une charge rapide de 3 minutes pour une heure de lecture ou de 30’ pour 5 heures et une application complète pour tout personnaliser facilement.

Sony WH-1000XM5 : les principaux points positifs

Excellente réduction du bruit active

C’était le point fort de son prédécesseur le WH-1000XM4 devenu une référence dès sa sortie, alors Sony était attendu pour son nouveau modèle. Les fans ne seront pas déçus avec une réduction active du bruit toujours aussi efficace avec 8 microphones au lieu de 4 pour son prédécesseur. Testé devant des travaux et dans la rue, le casque supprime le son du marteau piqueur et tous les sons aigus. quelques sons graves passent encore avec le volume à peine à 50% sur mon smartphone mais au delà des 60% plus grand chose ne passe. Testé aussi sur le canapé pour lire en musique devant la TV allumée, les voix graves passent un tout petit peu mais, je peux rester dans ma bulle, sauf si je baisse le son de la musique au minimum. Sony a également ajouté des fonctions bien pratiques à activer via l’application Sony Headphones Connect comme l’option « parler pour chatter » qui quand vous donnez cette commande vocalement va mettre la musique en pause et passer au mode ambiant. Cette option marche parfaitement mais pour reprendre la musique il faudra repasser par les commandes tactile ou le smartphone. L’application permet aussi d’activer l’option « Contrôle adaptif du son » qui peut progressivement enregistrer les lieux que vous fréquentez et adapter les réglages du casque en fonction. Vous pouvez ainsi enregistrer vos endroits préférés pour que tout se règle automatiquement. Une option qui n’a pas encore fait ses preuves pour l’instant.

Sony WH-1000XM5 – Crédits : Cécile Dard / Tom’s Guide

Un nouveau design réussi

Plus élégant et sobre, le casque circum auriculaire WH-1000XM5 paraît plus léger que son prédécesseur mais ne l’est que de 5 grammes et reste ainsi dans les plus légers de sa catégorie, un vrai plus pour les crânes délicats. Son nouvel arceau plus fin coulisse de manière plus fluide qu’avant (sans cran) et les coussinets sont ultra confortables. Les commandes sont toujours un mixte de boutons physiques et tactiles, le bouton NC/AMB est toujours là pour changer de mode de réduction de bruit. Le capteur de détection de port est lui plus discret qu’avant et désormais invisible dans les oreillettes. Les designs de la housse et du packaging ont eux aussi été repensés. La housse de transport est belle et pratique avec son clapet de rangement pour les câbles et son mini soufflet dans la fermeture pour réduire (un peu) son encombrement quand elle est vide. Le packaging du produit est un matériau durable à base de fibres de bambou, canne à sucre et papier recyclé. Sony poursuit ainsi son engagement pour atteindre les objectifs du programme gestion écologique 2025 avec le développement de produits et emballages plus respectueux de l’environnement.

Un son riche, dynamique et précis

Sony WH-1000XM5 – Crédits : Cécile Dard / Tom’s Guide

Que ce soit côté musique ou côté voix, le nouveau Sony offre une excellente qualité sonore. On retrouve le codec SBC, AAC avec bien sur le codec Sony LDAC qui assure un son de qualité quasi Hi-Res en Bluetooth (selon les smartphones), avec de beaux mediums, des aigus précis et des basses agréables. Les conversations téléphoniques, point faible du XM4 sont désormais très agréables grâce à l’ajout de microphones dédiés à la voix. Sony a aussi changé le diaphragme en passant à 30mm au lieu de 40mm.

Sony WH-1000XM5 – Crédits : Cécile Dard / Tom’s Guide

Sony WH-1000XM5 : les principaux points négatifs

Un beau design, mais encore perfectible

Oui on aime ce nouveau design, mais on en veut encore plus. Avec son nouvel arceau, le casque Sony malgré sa légèreté créé un point d’appui au sommet du crâne. Rien de perturbant mais bien présent. Autre regret, les oreillettes pivotent largement mais ne peuvent plus se replier vers l’intérieur de l’arceau ce qui était assez pratique pour ranger le casque ailleurs que dans sa housse de transport si besoin. Enfin, les coussinets en cuir synthétique ne sont pas amovibles ce qui est vraiment dommage à notre époque pour la durabilité des accessoires tech. D’autres fabricants comme Orosound (voir notre guide des meilleurs casques avec ANC) s’y mettent et les leaders devraient montrer l’exemple !

Encore plus cher que le WF-1000XM4

Ça grimpe, ça grimpe ! Et aucune offre spéciale au lancement, il faudra débourser entre 409 et 419€ selon les sites. Soit environ 40€ de plus que son prédécesseur au lancement, quasiment + 10% en 2 ans ! Le prix n’est plus très loin du casque Airpods Max d’Apple qui est plus confortable avec son arceau en tissu mesh et qui est lui aussi sur le podium des meilleures réductions de bruit du moment. Vous pouvez aussi opter pour le Sony WH-1000XM4 qui est aujourd’hui à 329€. Alors si le design vous plait autant, ou même plus que le WH-1000XM5, il reste une très bonne option pour s’offrir l’un des meilleurs casques avec ANC du marché. Pour baisser encore un peu le budget, n’oubliez pas le Bose Headphones 700 qui offre aujourd’hui le meilleur rapport qualité-prix sur le haut de gamme.

Sony WH-1000XM5 – Crédits : Cécile Dard / Tom’s Guide

L’interface de l’app Sony Headphones Connect

On retrouve encore la même application Sony Headphones Connect si peu intuitive et ergonomique. Elle comprend un égaliseur et permet de personnaliser de nombreux réglages, comme le fonctionnement de la réduction de bruit, le multipoint, l’assistant vocal, la détection du port, les commandes tactiles, les accès rapides… C’est parfait d’avoir accès à tout cela, mais la contrepartie de cette richesse d’options est qu’il faut une patience infinie pour s’y retrouver, sans parler de son design… Il est temps de la revoir complètement !