Sony LinkBuds : des écouteurs inutilisables presque partout

Nous avions relayé la fuite qui annonçait ces écouteurs il y a quelques jours. Quelques heures plus tard, nous étions reçu par Sony. Au coeur du rendez-vous, les fameux écouteurs en forme de donuts.

Commençons par ce qu’en dit le constructeur japonais. Ils sont compacts, légers et confortables. Le but est de permettre un port sans gêne durant toute la journée. C’est aussi pour cela que leur forme est si particulière. Le son est diffusé dans les oreilles autour du conduit auditif.

Sony LinkBuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Les intras saturent le marché actuellement, chaque constructeur redoublant d’efforts pour couper au mieux l’utilisateur des bruits extérieurs. Sony prend le contrepied total de cette quête. Son objectif est a contrario de ne pas isoler le porteur de ses LinkBuds. Ce qu’il veut c’est qu’il puisse écouter sa musique, regarder son film ou passer un appel tout en continuant d’entendre son environnement comme s’il ne portait rien.

Pas de réduction de bruit active donc, et un son ambiant omniprésent. Un sacré retour arrière facturé 200 € (disponibles d). Pour rappel, les Nothing Ear(1) sont à 99 € et en top position de notre guide.

Les LinkBuds adressent-ils vraiment un besoin ?

Le mode transparent qui vient compléter la réduction de bruit permet déjà cela en inversant les micros, me direz-vous. Oui, mais là, Sony va plus loin en laissant un chemin totalement libre entre le canal auditif et le monde extérieur. C’était un sacré pari, mais ça fonctionne. Et on ne sait pas trop si l’on doit s’en réjouir ou non.

Et c’est bien là le problème. Avec quelques confrères, on s’accorde à dire que ce produit n’a pas lieu d’être. C’est un « produit d’ingénieur », un assemblage de technologies que Sony est content de montrer au grand jour, mais qui ne répond à aucun besoin réel.

Sony LinkBuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide Sony LinkBuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Des écouteurs inutilisables presque partout

Comme dit plus haut, le mode transparence que l’on a sur les écouteurs à réduction de bruit active est suffisant pour conserver la conscience des sons extérieurs. Les LinkBuds font mieux, mais ce n’est utile que dans un environnement calme. Et même dans un bureau, dès qu’une conversation s’anime à côté, les LinkBuds ne sont pas les compagnons idéaux. Transports, rue bruyante, bureau, aucun de ces endroits ne nous semblent propices à l’utilisation des LinkBuds. Pire, avec notre exemplaire, nous avons été obligé de monter le son à fond pour entendre notre podcast dans la rue. Autant dire qu’une fois dans le métro parisien, nous les avons sagement rangés dans leur boîte. Inutilisables.

Sony LinkBuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Au final, il n’y a que dans un endroit calme que l’on peut profiter des LinkBuds. En télétravail, nous aurions pu y trouver un intérêt, mais là encore il leur manque un petit quelque chose pour être efficaces. Pas de multipoint. Impossible donc de les connecter à un PC et au smartphone en même temps. Reste le footing en forêt, dans le silence, loin de la jungle urbaine. Là ça fonctionne. Quid du rendu audio ? On le détaillera dans notre test à venir.

L’autre techno innovante des LinkBuds, les commandes à distance

Les LinkBuds ne possèdent pas de boutons, ni de surface tactile. Cela leur permet d’être plus ramassés et, il est vrai, plutôt compacts et discrets. Mais comment les contrôler ? Et bien tout simplement en se tapotant la peau. C’est la technologie Wide Area Tap de Sony. En tapotant à côté de l’oreille, les écouteurs reconnaissent les commandes. De ce que l’on en vu pour l’instant, il y a des ratés, notamment en mettant un masque, le claquement de l’élastique sur la peau est pris en compte…

Sony LinkBuds – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Caractéristiques principales des Sony LinkBuds

Notre test complet des Sony LinkBuds arrivera plus tard. La prise en main que nous en avons fait n’est cependant pas très concluante. En vrac, voici leurs caractéristiques principales :