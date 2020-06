Sony PS5 : le design des deux (!) consoles de jeu enfin dévoilé, avec leurs accessoires

Crédit : Sony

Cela fait de nombreux mois que tous les fans de Sony attendaient impatiemment de découvrir le design de la PlayStation 5. A quelques heures de la présentation officielle « The Future of Gaming », le doute planait encore : on craignait que Sony ne dévoile qu’une série de jeu et passe sous silence la console elle-même. Mais après avoir offert un (long) aperçu des jeux à venir sur PS5, la constructeur a enfin exaucé leur souhait, à la toute fin de la présentation, avec une surprise à la clé : il n’y aura pas une mais deux PS5.

Deux PlayStation 5, un design vertical

Sony a en effet présenté deux modèles de sa nouvelle console de jeu : la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition. Si la première est dotée d’un lecteur Blu-ray accessible en façade, la seconde est dépourvue de tout lecteur de disque. Elle a donc les deux pieds dans le contenu dématérialisé, à l’image de ce que propose déjà la Xbox One S All Digital de Microsoft, et ce que l’on suppose sur la future (mais encore hypothétique) Xbox « Lockhart ». Le slot d’extension NVMe de la PS5, permettant d’accueillir un second support de stockage, sera donc particulièrement le bienvenu sur cette version Digital Edition.

Mis à part la présence de ce lecteur Blu-ray, le design plutôt futuriste des deux consoles est identique : placées à la verticale sur un socle, les deux PlayStation 5 ne semblent proposées qu’en un unique coloris mêlant blanc et noir, avec une touche d’éclairage RGB. Sony ne semble pas avoir suivi le chemin « cubique » et massif de la Xbox Series X de Microsoft : le design est plutôt arrondi et « relativement » mince, comparé à la console concurrente.

Reste à savoir si le refroidissement des composants se montrera aussi efficace que sur la Xbox Series X, de nombreuses grilles de ventilation étant tout de même visibles sur la PS5. On notera au passage la présence de deux ports USB sont présents en façade, un de Type-A et un de Type-C, ainsi que la présence de deux boutons en bas.

L’ensemble respire le plastique, mais le constructeur semble s’être amusé avec différentes textures (lisse ou légèrement rugueux suivant les endroits).

Des accessoires aux couleurs de la console

Aux côtés des PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition, Sony a présenté sa nouvelle manette DualSense sans fil, et quelques accessoires : une télécommande multimédia avec microphone intégré, un casque audio sans fil Pulse 3D, une caméra HD avec deux capteurs 1080p et une station de recharge DualSense permettant de recharger simultanément deux manettes.

Tous ces périphériques reprennent le coloris blanc et noir de la console, avec parfois un léger liseré RGB comme sur les manettes sans fil DualSense. Placé en charge, le liseré bleu de ces dernières changera d’ailleurs de couleur pour virer à l’orange.

Hélas, le prix de ces accessoires ainsi que ceux de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition n’ont pas encore été communiqués par Sony. Comme son concurrent Microsoft, le constructeur souhaite probablement garder le secret le plus longtemps possible, d’ici son lancement prévu pour la fin de l’année. La bonne nouvelle, c’est que la PS5 Digital Edition, dépourvue de lecteur Blu-ray, fera forcément baisser le ticket d’entrée.