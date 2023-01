Sony se concentre sur la PS5 en 2023 avec une fin progressive des sorties PS4

Déjà deux ans que la PS5 a été lancée par Sony avec un beau succès commercial à la clé. Mais face à sa faible production, le géant nippon a misé sur les sorties cross-gen. Malgré ses 10 ans d’ancienneté, la PS4 a eu droit à des titres next-gen comme Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ou Horizon Forbidden West. Désormais, il semble que Sony est prêt à tourner la page d’une console vieillissante pour miser uniquement sur la PS5.

Quels jeux seront réservés à la PS5 en 2023 ?

Les dernières grosses exclusivités Sony ont eu droit à une sortie PS4 comme God of War : Ragnarök. Une bonne nouvelle pour qu’un maximum de joueurs puissent y accéder alors que la PS5 reste compliquée à trouver dans le commerce. Que l’entreprise ne se concentre pas sur une seule génération a de quoi surprendre mais pourtant, Microsoft adopte la même stratégie avec sa Xbox One/Xbox Series X.

Mais si l’on en croit la nouvelle bande-annonce de Sony, les choses vont changer dans sa stratégie cette année. Cette vidéo montre un ensemble de 23 jeux à venir en 2023. Résultat ? Seuls 8 seront disponibles sur PS4. Il y a donc une majorité de titres PS5 !

Final Fantasy 16 (PS5)

Horizon Forbidden West DLC (PS5)

Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)

Assassin’s Creed Mirage (PS4 et PS5)

Resident Evil 4 (remake) (PS4 et PS5)

Forspoken (PS5)

Suicide Squad : Kill the Justice League (PS5)

Dead Space (remake) (PS5)

Stellar Blade (PS5)

Street Fighter 6 (PS4 et PS5)

Star Wars Jedi : Survivor (PS5)

Alone In The Dark (PS5)

Firewall Ultra (PS5/PSVR 2)

Pacific Drive (PS5)

The Lords of the Fallen (PS5)

Horizon : Call of the Mountain (PS5/PSVR)

Destiny 2: Lightfall (PS4 et PS5)

Eternights (PS4 et PS5)

Tchia (PS4 et PS5)

Season A Letter To The Future (PS4 et PS5)

SynDuality (PS5)

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (PS4 et PS5)

Wildhearts (PS5)

L’avenir vidéoludique de Sony se tourne-t-elle exclusivement vers la PS5 en 2023 ? Les plus attentifs remarquent que l’an dernier, de nombreux éditeurs et développeurs ont entamé une transition vers la current-gen. Il va falloir s’y faire, les PS4 et Xbox One sont bientôt de l’histoire ancienne, ce n’est qu’une question de mois.