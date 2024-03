Sosh lance un forfait sans engagement inédit qui va surprendre ses concurrents

Alors que la guerre des prix continue de faire rage entre les opérateurs, Orange via sa filiale Sosh propose un forfait à un prix très avantageux. En effet, vous pouvez compter sur 130 Go de data pour seulement 11,99 €/mois.

Profitez de l’offre Sosh à 11,99 €/mois

Sosh vient de frapper un grand coup avec son nouveau forfait 4G à un prix imbattable ou presque. En ce moment, il est possible de souscrire à une formule comprenant 130 Go d’Internet pour tout juste 11,99 €/mois. En résumé, avec une telle enveloppe, vous ne risquez pas de vous retrouver à court de data. Bien évidemment, vous allez profiter de la qualité du réseau Orange. Pour rappel, ce dernier possède la meilleure infrastructure mobile en France. Enfin, il s’agit d’un forfait mobile sans engagement et donc résiliable à tout moment.

Bien entendu, cette formule comprend les appels, SMS et MMS en illimités vers la France. Sinon, l’opérateur met à votre disposition 20 Go de data utilisables en Europe (hors Suisse et Andorre) et dans les DOM. D’autre part, Sosh propose au moment de la souscription 3 mois d’abonnement au service musical Deezer pour 1,99 €/mois. Mais à la fin de cette période le prix passe à 11,99 €/mois. Vous avez également le choix entre une carte SIM triple découpe et une eSIM. Cependant, dans tous les cas, il vous faudra débourser 10 euros. Pour finir, la portabilité de votre numéro de téléphone est tout à fait possible. Pour ce faire, il vous suffit de transmettre votre numéro RIO à l’opérateur.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs forfaits 4G

Que contient le forfait Sosh à 11,99 €/mois ?

Voici tout ce qu’il faut savoir de ce forfait mobile.

Forfait sans engagement à 11,99 €/mois

130 Go de data en 4G utilisables en France (réseau Orange) + 20 Go de données pour l’étranger (UE+DOM)

utilisables en France (réseau Orange) + 20 Go de données pour l’étranger (UE+DOM) Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Carte SIM triple découpe ou eSIM à 10 euros

À lire aussi : notre sélection des meilleurs forfaits sans engament