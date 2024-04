Meilleur forfait Cdiscount Mobile : quelle offre sans engagement choisir ? 

Notre comparateur des forfaits Cdiscount

Budget Appel Data Sans engagement 12 mois 24 mois Avec mobile Sans mobile Auchan Telecom B-And-You Bleutel Bouygues Telecom Cdiscount Mobile Coriolis Free Mobile La Poste Mobile Lebara Mint Mobile NRJ Mobile Orange Prixtel RED SFR Sosh Source Mobile Syma Mobile TeleCoop Youprice Bouygues Telecom Free Mobile Orange SFR Data / Internet Appels hors U.E. Forfait bloqué Forfait ajustable 5G Comparer Pertinence Prix Appels Internet Forfait Cdiscount Mobile Série limitée 150 Go illimités illimités 150Go 4G International Sans mobile Sans engagement 9€99 Voir l'offre Forfait Cdiscount Mobile Série limitée 60 Go illimités illimités 60Go 4G International Sans mobile Sans engagement 6€99 Voir l'offre Même après un an + carte SIM à 1€ Forfait Cdiscount Mobile Série limitée 100 Go illimités illimités 100Go 4G International Sans mobile Sans engagement 8€99 Voir l'offre Forfait Cdiscount Mobile Forfait 200 Mo 3h20 200 200Mo 4G International Sans mobile Sans engagement 2€00 Voir l'offre Forfait Cdiscount Mobile Série limitée 10 Go illimités illimités 10Go 4G International Sans mobile Sans engagement 4€99 Voir l'offre Forfait Cdiscount Mobile Série limitée 160 Go + iPhone 12 offert illimités illimités 160Go 5G International Avec mobile Engagement 24 mois 29€99 Voir l'offre Même après 12 mois + iPhone 12 offert Forfait Cdiscount Mobile Série limitée 230 Go + iPhone 13 offert illimités illimités 230Go 5G International Avec mobile Engagement 24 mois 39€99 Voir l'offre Même après 12 mois + iPhone 13 offert Forfait Cdiscount Mobile Série limitée 130 Go + iPhone 11 offert illimités illimités 130Go 4G International Avec mobile Engagement 24 mois 24€99 Voir l'offre Même après 12 mois + iPhone 11 offert

📲 Cdiscount, le spécialiste des forfaits pas chers

De nos jours, tout le monde connaît le site de vente en ligne Cdiscount fondé en 1998. Véritable référence du secteur en France, l’entreprise a su se diversifier depuis quelques années. En effet depuis 2016, l’enseigne propose des forfaits mobiles via sa filiale Cdiscount Mobile. Cette dernière est un MVNO ou opérateur de réseau mobile virtuel. Dans le détail, la marque ne possède pas sa propre infrastructure réseau, mais elle utilise celle des opérateurs historiques (Orange, SFR, Free et Bouygues).

Dans tous les cas, l’entreprise est une spécialiste des forfaits mobiles low-cost. Il est désormais possible de trouver des abonnements à moins de 5 euros, et les solutions les plus onéreuses ne dépassent pas 10 euros. De même, c’est un spécialiste du sans engagement, même s’il est possible de trouver des formules qui vous engagent 24 mois pour obtenir un smartphone à un tarif préférentiel. Nous reviendrons dans le détail sur cette partie dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles Cdiscount.

🏆 Notre liste des meilleurs forfaits Cdiscount

Forfait 200 Mo à 2€/mois

Cette solution est la moins chère du catalogue Cdiscount Mobile. C’est clairement un forfait concurrent à celui de Free également à 2 €/mois. Dans tous les cas, il se destine aux personnes utilisant peu de données Internet, et leurs téléphones en général. En effet, pour ce prix en plus de l’enveloppe de 200 Mo de data, vous pouvez compter sur 200 minutes (3h20) d’appels et 200 SMS/MMS par mois. Pour finir, il vous faudra tout de même débourser 10 euros pour la carte SIM, alors que cette dernière est disponible pour 1 euro avec les autres forfaits. Quoiqu’il arrive, c’est le forfait le moins cher de Cdiscount Mobile.

Forfait sans engagement à 2 €/mois

200 Mo de data (réseau Bouygues) pour la France + 200 Mo pour l’Europe et les DOM

200 minutes d’appels et 200 SMS/MMS

Carte SIM à 10 euros

Souscrire au forfait 200 Mo à 2€/mois

Forfait 100 Go à 8,99 €/mois

Le forfait Cdiscount avec 100 Go de data pour 8,99 €/mois est sans aucun doute la solution avec le meilleur rapport qualité/prix. D’ailleurs, rares sont les concurrents à proposer un abonnement aussi intéressant pour ce tarif. Quoiqu’il arrive, vous avez accès au réseau 4G de Bouygues Telecom et à une enveloppe de 14 Go pour vos déplacements en Europe et dans les DOM. Ensuite, vous pouvez évidemment compter sur les appels, SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM. Pour finir, la carte SIM est disponible pour seulement 1 euro. Une fois n’est pas coutume, il s’agit d’une formule sans engagement et donc résiliable à tout moment.

Forfait sans engagement à 8,99 €/mois

100 Go de data en 4G (Réseau Bouygues Telecom) + 14 Go pour UE/DOM

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 1 euro

Souscrire au forfait 100 Go à 8,99 €/mois

Forfait 150 Go à 9,99 €/mois

Pour finir, nous vous proposons la formule la plus complète de Cdiscount. Il s’agit d’un forfait sans engagement à seulement 9,99 €/mois. Pour ce prix, cette solution comprend une impressionnante enveloppe de 150 Go de data en 4G (réseau Bouygues). Une nouvelle fois, il va être difficile de trouver un forfait aussi intéressant chez les concurrents. Pour le reste, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimités et la carte SIM est toujours disponible pour 1 euro par mois. Seul regret, le MNVO met seulement 14 Go d’Internet à disposition pour les déplacements en Europe et dans les DOM. C’est dommage, quand on sait qu’il s’agit de la même quantité de data proposée dans le forfait à 8,99 €/mois.

Forfait sans engagement à 9,99 €/mois

150 Go de data en 4G ( réseau Bouygues) / 14 Go pour UE/DOM

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 1 euro

Souscrire au forfait 150 Go à 9,99 €/mois

📱 Peut-on acheter un smartphone sur Cdiscount Mobile ?

Chose rare chez un MVNO, Cdiscount propose des formules comprenant forfait mobile + smartphone. C’est une pratique pourtant privilégiée par les opérateurs historiques. Cependant, soyons clairs les offres disponibles ne sont pas aussi intéressantes que celles que l’on peut trouver chez ces derniers. En effet, on retrouve seulement 10 solutions différentes et les seuls mobiles disponibles sont des appareils Apple, Samsung ou Xiaomi.

De plus, dans le cas d’Apple, il s’agit exclusivement d’appareils reconditionnés (très bon état). Dans presque tous les cas, le smartphone est offert, mais il faut souscrire à des forfaits avec engagement 24 mois dont les prix varient entre 19,99 €/mois et 39,99 €/mois. Pour finir, ce type d’offres nous semble peu rentable. Cependant, si jamais vous êtes intéressés, vous pouvez retrouver ci-dessous quelques-unes des solutions proposées par Cdiscount Mobile.

💰 Le forfait Cdiscount en promotion

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le MVNO est un spécialiste des promotions. En effet, presque tout les mois, il est possible de trouver un nouveau forfait mobile à prix cassé. Actuellement, il s’agit d’une offre à 6,99 €/mois comprenant 60 Go d’Internet. Pour le coup, cette solution est un bon compromis pour les personnes n’ayant pas une grosse consommation de data. De plus, Cdiscount garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de prix même après un an. Un sérieux avantage, même si l’absence d’engagement permet de résilier ce dernier à tout moment. Pour le reste, il donne accès aux appels, SMS et MMS en illimités. Sinon, vous pouvez compter 10 Go de données pour vos déplacements à l’étranger. Pour finir, une fois n’est pas coutume, la carte SIM est à seulement 1 euro.

Forfait sans engagement à 6,99 €/mois (même après un an)

60 Go de data en 4G (réseau Bouygues) / 10 Go pour UE/DOM

Appels, SMS et MMS en illimités

Carte SIM à 1 euro

Souscrire au forfait 60 Go à 6,99 €/mois

🤔 Quels sont les avantages à souscrire à un forfait Cdiscount ?

Comme vous avez pu le constater, Cdiscount est un opérateur de choix si vous ne voulez pas trop dépenser dans un forfait mobile. La solution la plus onéreuse ne dépasse pas 10 €/mois avec 150 Go de data. Il va être difficile de trouver des formules au meilleur rapport qualité/prix. De même, la présence d’un abonnement à 2 €/mois permet à tout le monde de trouver la solution adéquate. En plus, à quelques exceptions près, le sans engagement est la règle chez l’entreprise. Vous pouvez donc résilier à tout moment au gré des offres disponibles.

Ensuite, l’infrastructure Bouygues Telecom est de très bonne qualité, ce qui est toujours un plus. Enfin, comme nous l’avons dit précédemment, Cdiscount Mobile propose des forfaits avec smartphones. Cela permet au MVNO de satisfaire toutes les envies des consommateurs. Dernier point, les cartes SIM sont le plus souvent disponibles pour 1 euro. Cela peut sembler banal, mais la majorité de ses concurrents font payer ces dernières 10 euros.

📡 Quelle est l’infrastructure réseau utilisée par Cdiscount ?

Comme d’autres MVNO, Cdiscount utilise désormais une unique infrastructure mobile, celle de Bouygues Telecom. Cette dernière offre une excellente couverture 4G de l’Hexagone, mais on ne peut pas en dire autant pour la connectivité 5G. Pour cette dernière Orange reste supérieure. Dans tous les cas, la qualité est au rendez-vous et si vous habitez dans une grande agglomération, vous ne rencontrerez aucun problème. Cependant, si vous vivez à la campagne, il est préférable de vous renseigner en amont.



🧐 Quels sont les avis clients pour Cdiscount mobile ?

Dans l’ensemble, les consommateurs mettent en avant les tarifs agressifs du MVNO. Dans sa catégorie, il propose des forfaits mobiles au très bon rapport qualité/prix. De même la qualité du réseau Bouygues Telecom est un véritable plus. Enfin, il est appréciable que certains forfaits sans engagement n’augmentent pas de prix au bout d’une année. À l’inverse, certaines personnes regrettent la hausse de tarif soudaine pour certains abonnements. Cependant, comme il s’agit de solution sans engagement, il est facile de résilier avant ou après l’augmentation des prix.

Au final, le principal reproche fait à Cdiscount Mobile se situe au niveau du service client. En effet, il n’y a pas de numéro à contacter en cas de problèmes techniques. Toutes les démarches se font sur un site dédié, et quelques consommateurs n’ont pas apprécié leur expérience sur ce dernier.

Si vous souscrivez à un forfait mobile Cdiscount, il est tout à fait possible de conserver votre numéro de téléphone. La démarche pour réaliser la portabilité est la même chez tous les opérateurs. Pour vous simplifier la vie, nous vous avons détaillé les différentes étapes à suivre.

Contactez le 3179 pour obtenir votre code RIO (service disponible 7/7j et 24/24h).

pour obtenir votre code RIO (service disponible 7/7j et 24/24h). Votre identifiant va vous être transmis par SMS.

Au moment de la souscription, transmettez votre code RIO au nouvel opérateur.

Cdiscount va alors s’occuper de la résiliation de votre ancien forfait et la portabilité de votre numéro de téléphone.

Pour rappel, si vous êtes actuellement engagés, cette démarche ne vous soustrait pas aux frais de résiliation. Si tel est le cas, il sera précisé dans le SMS contenant votre identifiant RIO, la durée d’engagement restante.

Comme souvent, avec les MVNO, toutes les démarches se font en ligne. Si vous avez un problème technique, vous allez devoir passer par le portail prévu à cet effet. Pour le reste, l’entreprise ne dispose pas de boutique et aucun service d’appel n’est prévu à cet effet. Sinon, un chat en ligne est également disponible sur ce site. Cependant, il est tout de même possible de contacter le service commercial à ce numéro : 09 77 40 92 92. Mais une nouvelle fois, vous n’obtiendrez aucune solution pour les problèmes techniques en contactant ce numéro.

Si vous souhaitez souscrire à un forfait Cdiscount Mobile, sachez que les démarches sont très simples. Il vous suffit de vous rendre sur le site du MVNO. Ensuite, sélectionnez le forfait qui vous intéresse et renseignez quelques éléments comme votre identité, vos coordonnées bancaires ou le numéro RIO pour assurer la portabilité. Dans tous les cas, tout ceci ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes.

