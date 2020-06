SpaceX : le développement de Starship est la priorité absolue pour Elon Musk

SpaceX n’a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Cela fait à peine une semaine que Falcon 9 a décollé du centre spatial Kennedy en Floride. Il a envoyé pour la première fois en neuf ans deux astronautes américains vers la Station spatiale internationale. Ce premier vol habité de la capsule Crew Dragon fut un succès. Elle s’est arrimée en douceur à l’ISS dix-neuf heures après avoir quitté la surface de la Terre. Bien qu’il ait participé à un évènement historique de la conquête spatiale, Elon Musk met déjà les bouchées doubles pour la suite des projets ambitieux de la société spatiale privée.

SpaceX : quelle est cette combinaison spatiale utilisée par les astronautes de Crew Dragon ?

SpaceX n’oublie pas Crew Dragon

Nos confrères de CNBC ont mis la main sur un email qu’Elon Musk a envoyé à tous les employés de SpaceX samedi dernier. Le milliardaire leur a demandé de « considérer Starship comme la priorité absolue de SpaceX (à part celle de la réduction des risques du retour de Crew Dragon) ». En effet, Crew Dragon n’a effectué que la première partie de son voyage test. La deuxième, son retour sur Terre, est la partie la plus dangereuse du vol habité.

Les efforts fournis pour développer le vaisseau Starship ne doivent pas empiéter sur les ressources allouées pour gérer les risques encourus par les deux astronautes à bord de la Crew Dragon. Starship est le plus gros projet de SpaceX à ce jour. Son enjeu final est encore plus important que celui de Crew Dragon. Tandis que la capsule permet d’envoyer des astronautes en orbite, le vaisseau est destiné au tourisme spatial et aux voyages longue distance. En effet, c’est avec Starship qu’Elon Musk veut envoyer un million de personnes sur Mars d’ici 2050, et peut-être même un Cybertruck.

Starship sera bientôt prêt pour le premier vol suborbital

Starship est toujours en plein développement. SpaceX le met très régulièrement à l’essai pour corriger tous ses défauts et l’améliorer en permanence. Récemment, le prototype a connu trois échecs avant de réussir ses tests de pressurisation en avril. Les quatre tirs statiques du prototype de Starship ont été réalisés avec succès jusqu’au cinquième tir le 30 mai dernier. Le lanceur SN4 a violemment explosé quelques secondes après l’arrêt du moteur.

La prochaine étape est de réaliser le premier vol suborbital de SN5. Le prototype est pour le moment toujours à l’usine à Boca Chica au Texas. D’alleurs, Elon Musk a partagé sur Twitter quelques photos de l’agrandissement du complexe.

Starship Production Complex

Boca Chica, Texas pic.twitter.com/pd4ka93bv5 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2020

Source : Engadget